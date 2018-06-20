Ураган в Перми обрушил каменную стену на посетителей кафе

Сегодня в Перми прошел ураган. Шквальный ветер обрушил кирпичную стену на летнюю веранду кафе на улице Монастырской.

Как сообщает корреспондент "РГ" с места происшествия, в этот момент там находились посетители, несколько из них пострадали. У всех из них незначительные травмы.

Одна из пострадавших оказалась чиновницей краевой администрации. В настоящий момент кафе закрыто и не принимает посетителей.

Кроме того, ветер повалил несколько деревьев и столбов в центральных районах города. Одно из деревьев обрушилось на припаркованные автомобили на улице Стахановская.