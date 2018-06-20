В Саратовской области в ДТП с тремя автомобилями погиб человек

В Саратовской области при столкновении трех автомобилей погиб один человек и пострадали четверо.

Как сообщили в областной службе спасения, ДТП произошло в среду на трассе в Вольском районе недалеко от села Терса.

По предварительным данным, грузовая "Газель", пропускала другой автомобиль, когда сзади в нее врезался КамАЗ. От удара грузовик выехал на встречную полосу, где столкнулся с проезжавшей автомашиной Renault Sandero, в салоне которой находились дети.

В результате погиб водитель иномарки, пострадали пассажиры: женщина и двое детей, в том числе девочка четырех лет. Водитель "Газели" также госпитализирован.

Спасателям пришлось применять специальный инструмент, чтобы помочь пассажирам выбраться из искореженной легковушки.