Новосибирцы испекут 125-метровый пирог массой две тонны

В день празднования 125-летия Новосибирска жители города смогут попробовать уникальный пирог, который местные кулинары намерены испечь для конкурса "Самый большой пирог России".

Как передает ТАСС со ссылкой на соорганизатора проекта, тренера новосибирских кулинаров Татьяну Костюк, пирог длинной в символичные 125 метров будет "собран" на проезжей части главной улицы города Красном проспекте, движение по которой в праздничный день будет перекрыто. Над созданием царь-пирога будут трудиться 80 кулинаров и столько же волонтеров, которые должны будут испечь 400 ровных частей, размером 40 на 30 сантиметров, а уже после объединить их в одно громадное угощение, массой около двух тонн.

После того, как пирог будет готов, а рекорд зафиксирован, его разделят на двадцать тысяч кусочков, которые сможет отведать любой желающий. Для столь длинной выпечки кондитерам понадобится примерно 560 килограммов муки, 650 яиц, 300 килограммов вишни, 600 килограммов сахара, 100 килограммов мастики и 150 килограммов сахарной помадки.

Изначально планировалось, что в День города будет приготовлено пирожное-рекордсмен, но предпочтение отдали блюду с более длительным сроком хранения, во избежание нарушений санитарных норм. Предыдущий кулинарный рекорд России принадлежит 750-килограммовому торту-паззлу из сотни кусочков, испеченному в 2014 году.