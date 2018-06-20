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20.06.2018 10:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Старейший снежный барс Алтая попался в фотоловушку

Текст: Антон Дегтярев (Республика Алтай )

Снежного барса по имени Хоргай засняли фотоловушки, расположенные на хребте Чихачева в Республике Алтай.

Фото: Сайлюгемский национальный парк
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Как сообщили "РГ" в Алтайском государственном природном биосферном заповеднике, специалисты боялись, что ирбис, которому не менее 10 лет, не сможет пережить суровую и многоснежную зиму. Однако для Хоргая все сложилось хорошо.

По словам старшего научного сотрудника заповедника Сергея Спицына, первые снимки Хоргая были получены в октябре 2011 года, когда ему было около трех лет.

Кроме старейшего хищника республики, камеры зафиксировали еще одного или двух барсов - точное их количество установить не удалось, потому что снимки нечеткие. Возможно, это первая регистрация данных особей. Как показали фотоловушки, снежные барсы пребывали на алтайской стороне хребта Чихачева до конца ноября 2017 года, затем ушли с территории Алтая. Причиной стал глубокий снег. Вернулись на алтайскую сторону хребта ирбисы в марте 2018 года.

Напомним, что снежный барс внесен в Красную книгу, а охота на этих животных запрещена.

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