В алтайском селе поставят памятник Роберту Рождественскому

Двухметровая бронзовая скульптура, изготовленная небезызвестным Зурабом Церетели, уже прибыла из Москвы на родину Рождественского - в алтайское село Косиха.

Официальное открытие памятника станет завершением традиционного литературного фестиваля "Рождественские чтения".

Как сообщили "РГ" в пресс-службе администрации Алтайского края, в этом году фестиваль будет проходить с 21 по 23 июня. Его звездными гостями станут дочь поэта Екатерина Рождественская, актеры театра и кино Анна Якунина и Максим Аверин, певец Владислав Косарев и поэт Виктор Кирюшин.

Первый день "чтений" пройдет в Барнаульском концертном зале "Сибирь": артисты омской филармонии будут исполнять песни на стихи Роберта Рождественского. Следующий день начнется с открытия литературного фестиваля в Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая. Там выступят артисты из Санкт-Петербурга и Барнаула, а после этого можно будет попасть на поэтическую встречу с московским поэтом Виктором Кирюшиным. Вечером в пятницу перед Алтайским краевым театром драмы выступят все приглашенные звезды, симфонический оркестр Алтайского края и омский вокальный квартет "Премьер".

Завершится фестиваль на малой родине поэта в субботу, 23 июня. В селе Косиха, у Мемориального музея Роберта Рождественского откроют бронзовый памятник поэту.