В Барнауле создан судебный прецедент: двум мамам учащихся лицея N 112 в суде удалось доказать, что учитель публично оскорбляет и унижает их детей. Правда, виновница конфликта - учительница начальных классов наказания избежала. А вот лицею придется выплатить пострадавшим детям 30 тысяч рублей. Суд также обязал городской комитет по образованию принять меры, чтобы впредь не допускать "недостойного поведения педагогов, которое порочит высокое звание учителя".

- Наша печальная история началась еще в конце 2015 года, когда сын учился в первом классе, - рассказала "РГ" мама одного из пострадавших мальчиков Анастасия Сафонова. - Он стал приходить из школы расстроенным, жаловался, что учительница на него кричит. Когда я попыталась выяснить, в чем дело, преподаватель прямо сказала, что ей такой ученик в классе не нужен, и потребовала перевести его в другую школу, а лучше в специнтернат. Конечно, Илья непростой ребенок, у нас есть проблемы со здоровьем, гиперактивность, дефицит внимания. Но медицинских показаний для перевода в специнтернат нет.

Многодетная семья Сафоновых воспитывает троих детей, и старший сын, который учится в том же лицее N 112, с подобными проблемами не сталкивался. "Мы привыкли к внимательному и благожелательному отношению со стороны учителей, а тут столкнулись с явной агрессией к маленькому ребенку", - сетует Анастасия.

Обращения к завучу и социальному педагогу школы ничего не дали. А во втором классе ситуация только ухудшилась, что отразилось на здоровье Ильи. По словам мамы, он стал плохо спать, кричать во сне, появился энурез. Чтобы убедиться, что причина в отношениях с учителем, Анастасия положила в ранец сына включенный диктофон. То, что она услышала на записи, повергло ее в шок. Учительница публично унижала Илью и его одноклассника Ивана, называла их "двоечниками и тунеядцами", передразнивала дефект речи ребенка. При детях оскорбляла и их родителей.

- Когда я обратилась к директору лицея, он отказался слушать запись и посоветовал урегулировать конфликт с педагогом самостоятельно, - вспоминает Анастасия Сафонова. - Единственное, чем помог - согласился перевести сына в другой класс. Мне ничего не оставалось, кроме как обратиться в прокуратуру.

Последовавшие за этим проверки комитета по образованию города и Главного управления по образованию Алтайского края подтвердили неэтичное поведение педагога. Учительнице грозило дисциплинарное взыскание - лишение стимулирующих выплат и премий. Но она оспорила его в суде, и, пока шли проверки, месячный срок для вынесения наказания истек.

По словам мамы второго пострадавшего лицеиста, ее сын подвергался оскорблениям и унижениям из-за сложного финансового положения семьи. Ваня попал в немилость после того, как семья не смогла внести добровольные пожертвования на ремонт школы, а также деньги на подарок учительнице.

По словам Марии Доценко, защищавшей интересы этих семей в суде, жалоб родителей на некорректное отношение педагогов к ученикам юристам поступает много, но проблема в том, что, кроме слов ребенка, чаще всего других доказательств такого поведения учителя нет.

- В данном случае у нас была диктофонная запись, - отметила она. - Это и позволило доказать в суде, что педагог унижала своих учеников. Хотя учитель в ходе рассмотрения дела отрицала, что на аудиозаписи ее голос, но фоноскопическая экспертиза подтвердила подлинность ее голоса.

Всего по делу было проведено четыре экспертизы, в том числе две медицинские. Правда, они не установили прямой причинно-следственной связи между словами учителя и нравственными, моральными и физическими страданиями детей. Но в заключении медиков указано, что некорректное поведение педагога могло быть одним из факторов ухудшения психоэмоционального состояния ребятишек.

Индустриальный районный суд города Барнаула встал на сторону пострадавших детей и обязал лицей выплатить семьям по 15 тысяч рублей компенсации за причиненный моральный вред.

Между тем

Судебное решение по делу о педагогическом беспределе еще не вступило в силу. Как стало известно "РГ", лицей планирует оспорить его в апелляционном порядке.