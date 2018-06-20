СК опубликовал видео издевательств над детсадовцами в Барнауле

В одном из частных детских садов Барнаула воспитательницу уличили в жестоком обращении с детьми.

Мама одного из детей заметила, что ее ребенок стал панически бояться темноты. Она просмотрела видео с камер наблюдения в детском саду и обнаружила, что воспитательница запирала детей в темных комнатах, вытаскивала из кроватей, применяла физическое насилие. Женщина обратилась в следственные органы, которые сразу же изъяли записи с камер видеонаблюдения.

Как сообщили "РГ" в СУ СКР по Алтайскому краю, противоправные действия совершались воспитательницей с февраля по май нынешнего года.

Возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних). Не исключено, что будет открыто еще одно уголовное дело - об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.