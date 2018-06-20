В Иркутской области пропавшую школьницу нашли мертвой

Девятилетнюю школьницу, которая бесследно пропала 9 июня в городе Братске Иркутской области, нашли мертвой. Подозреваемый в убийстве ребенка задержан.

Им оказался житель Братска, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

По информации волонтеров из соцсетей, подозреваемый является таксистом. Мужчина подкараулил девочку на улице и увез в неизвестном направлении.

Как ранее сообщили в региональном СУ СК, последний раз школьницу видели около 21:00 по местному времени 9 июня в районе остановки общественного транспорта "ТРК "Братск" - несовершеннолетняя переходила дорогу по пешеходному переходу.

С тех пор девочку искали волонтеры и полицейские. Листовками с фотографией ребенка обклеили все городские улицы.

По факту исчезновения школьницы было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство малолетнего").