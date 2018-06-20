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20.06.2018 14:05
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В новосибирский зоопарк прибыли луговые собачки из Франции

Текст: Никита Зайков

Коллекция новосибирского зоопарка пополнилась четырьмя представителями вида чернохвостых луговых собачек. Они прибыли из французского парка Бранфере, расположенного в городе Ле Герно.

Фото: Владимир Песня / РИА Новости
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Как рассказали в пресс-службе сибирского зверинца, животных, относящихся к семейству беличьих, отличает весьма сложная иерархия: в группе луговых собачек могут быть не только вожаки и подчиненные, но, например, няни, защитники, или часовые.

В дикой природе необычные "белки" обитают на просторах прерий Северной Америки, а свое название получили из-за издаваемых звуков, похожих на тявканье щенков.

В отличие от привычных сибирских белок, эти их сородичи живут в норах, которые роют с завидным мастерством. Сейчас двум самцам и двум самкам луговых собачек около двух лет, они вступили в возраст половой зрелости. Не исключено, что очень скоро у них появится потомство.

О характере животных, прибывших лишь несколько дней назад, специалисты пока судить не берутся. Однако сразу видно, насколько собачки проворны и наблюдательны. Они уже освоились на новом месте и с удовольствием уплетают растительные деликатесы.

К слову, соседями луговых собачек по вольеру стали патагонские мары, которые радуют посетителей новосибирского зоопарка с 2010 года.

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