В новосибирский зоопарк прибыли луговые собачки из Франции

Коллекция новосибирского зоопарка пополнилась четырьмя представителями вида чернохвостых луговых собачек. Они прибыли из французского парка Бранфере, расположенного в городе Ле Герно.

Как рассказали в пресс-службе сибирского зверинца, животных, относящихся к семейству беличьих, отличает весьма сложная иерархия: в группе луговых собачек могут быть не только вожаки и подчиненные, но, например, няни, защитники, или часовые.

В дикой природе необычные "белки" обитают на просторах прерий Северной Америки, а свое название получили из-за издаваемых звуков, похожих на тявканье щенков.

В отличие от привычных сибирских белок, эти их сородичи живут в норах, которые роют с завидным мастерством. Сейчас двум самцам и двум самкам луговых собачек около двух лет, они вступили в возраст половой зрелости. Не исключено, что очень скоро у них появится потомство.

О характере животных, прибывших лишь несколько дней назад, специалисты пока судить не берутся. Однако сразу видно, насколько собачки проворны и наблюдательны. Они уже освоились на новом месте и с удовольствием уплетают растительные деликатесы.

К слову, соседями луговых собачек по вольеру стали патагонские мары, которые радуют посетителей новосибирского зоопарка с 2010 года.