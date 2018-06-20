Артем Дзюба и его товарищи по сборной подарили праздник не только себе и своим родственникам, но и всей стране. Фото: РИА Новости

В любой команде есть футболисты, от которых во многом зависит результат. На нынешнем чемпионате мира таких людей у нас сразу несколько. Но отдельно хотелось бы отметить Дениса Черышева, Александра Головина и Артема Дзюбу.

Сейчас уже сложно представить атаку российской сборной без этой троицы. А ведь Черышев и Дзюба не играли в прошлом году на Кубке конфедераций. Да и вообще за два года, что наших тренирует Черчесов, они на двоих провели за национальную команду лишь три матча! Другое дело - Головин, за которым охотятся несколько ведущих европейских клубов. И который по праву считается одним из лидеров сборной.

Они такие разные - Головин, Дзюба и Черышев. И по характеру, и по тому, как у них складывалась карьера. Головин рос в Сибири, пока в 2012 году его не заметили скауты московского ЦСКА.

Черышев в отличие от Дзюбы и Головина еще в детстве вместе с семьей переехал в Испанию. Воспитанник "Реала", Денис так и не заиграл в мадридском суперклубе. Винить его не за что: в компании Криштиану Роналду, Карима Бензема и Гарета Бэйла любому сложно себя проявить. Плюс россиянина преследуют травмы. Но он не сдается. И на чемпионате мира уже дважды подряд получил приз лучшему игроку матча.

Дзюба через что только не прошел. Аренды, проблемы в "Спартаке" и громкий переход в "Зенит" - справиться с таким может только человек с характером. При этом, несмотря на все трудности, Артем не сильно изменился. Более общительного и юморного игрока в сборной сейчас нет. Неудивительно, что после игры Дзюба с удовольствием ответил на вопросы журналистов.

Какие у вас эмоции после такого матча?

Артем Дзюба: Фантастические! Мы еще после первой игры видели, как нас поддерживают во всей стране. Люди болели, помогали нам психологически. Сегодня был непростой, очень динамичный матч. Была вязкая борьба, на каждом участке поля.

После игры вы вышли на поле с ребенком. Понял ли он, что происходит?

Артем Дзюба: Я не знаю. Ему пять лет. Он безумно счастлив! Хотел поиграть в футбол (улыбается). А я ему: "Папа немножко устал". Но мы еще поиграем.

На какой позиции он у вас играет?

Артем Дзюба: Конечно, нападающим!

Денис Черышев снова признан лучшим игроком матча. Не завидуете?

Артем Дзюба: Нет. Мы команда. Наша сборная - это 23 брата. Мы все за него рады. Любой игрок в нашей команде заслуживает такого приза. Я сейчас так счастлив! Мы играем дома, при фантастической поддержке, на таких фантастических стадионах. Это просто сказка. И мы не хотим, чтобы она заканчивалась.

Расклад сил

Сборные России и Уругвая уже гарантировали себе участие в плей-офф, а вот в каком порядке они выйдут из группы "А", прояснится в очном матче 25 июня. Команды имеют равное количество очков, но по разнице забитых и пропущенных мячей у россиян значительное превосходство. Таким образом, подопечным Станислава Черчесова хватит даже ничьей с южноамериканцами, чтобы финишировать в квартете первыми.

Соперники