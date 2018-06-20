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20.06.2018 23:40
Рубрика: Спорт

Как 23 брата

Наша команда впервые за 32 года сыграет в плей-офф чемпионата мира по футболу
Свершилось! То, чего мы так долго ждали, произошло - сборная России по футболу вышла в плей-офф домашнего чемпионата мира. Причем добилась успеха команда Станислава Черчесова ярко, эффектно. Кто бы мог подумать, что в стартовых двух матчах наши дважды выиграют с разницей мячей 8:1? Наверное, никто.
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Неделя №7596 (133)
Артем Дзюба и его товарищи по сборной подарили праздник не только себе и своим родственникам, но и всей стране. Фото: РИА Новости Артем Дзюба и его товарищи по сборной подарили праздник не только себе и своим родственникам, но и всей стране. Фото: РИА Новости
Артем Дзюба и его товарищи по сборной подарили праздник не только себе и своим родственникам, но и всей стране. Фото: РИА Новости

В любой команде есть футболисты, от которых во многом зависит результат. На нынешнем чемпионате мира таких людей у нас сразу несколько. Но отдельно хотелось бы отметить Дениса Черышева, Александра Головина и Артема Дзюбу.

Фото: Reuters
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Сейчас уже сложно представить атаку российской сборной без этой троицы. А ведь Черышев и Дзюба не играли в прошлом году на Кубке конфедераций. Да и вообще за два года, что наших тренирует Черчесов, они на двоих провели за национальную команду лишь три матча! Другое дело - Головин, за которым охотятся несколько ведущих европейских клубов. И который по праву считается одним из лидеров сборной.

Они такие разные - Головин, Дзюба и Черышев. И по характеру, и по тому, как у них складывалась карьера. Головин рос в Сибири, пока в 2012 году его не заметили скауты московского ЦСКА.

Черышев в отличие от Дзюбы и Головина еще в детстве вместе с семьей переехал в Испанию. Воспитанник "Реала", Денис так и не заиграл в мадридском суперклубе. Винить его не за что: в компании Криштиану Роналду, Карима Бензема и Гарета Бэйла любому сложно себя проявить. Плюс россиянина преследуют травмы. Но он не сдается. И на чемпионате мира уже дважды подряд получил приз лучшему игроку матча.

Дзюба через что только не прошел. Аренды, проблемы в "Спартаке" и громкий переход в "Зенит" - справиться с таким может только человек с характером. При этом, несмотря на все трудности, Артем не сильно изменился. Более общительного и юморного игрока в сборной сейчас нет. Неудивительно, что после игры Дзюба с удовольствием ответил на вопросы журналистов.

Какие у вас эмоции после такого матча?

Артем Дзюба: Фантастические! Мы еще после первой игры видели, как нас поддерживают во всей стране. Люди болели, помогали нам психологически. Сегодня был непростой, очень динамичный матч. Была вязкая борьба, на каждом участке поля.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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После игры вы вышли на поле с ребенком. Понял ли он, что происходит?

Артем Дзюба: Я не знаю. Ему пять лет. Он безумно счастлив! Хотел поиграть в футбол (улыбается). А я ему: "Папа немножко устал". Но мы еще поиграем.

На какой позиции он у вас играет?

Артем Дзюба: Конечно, нападающим!

Денис Черышев снова признан лучшим игроком матча. Не завидуете?

Артем Дзюба: Нет. Мы команда. Наша сборная - это 23 брата. Мы все за него рады. Любой игрок в нашей команде заслуживает такого приза. Я сейчас так счастлив! Мы играем дома, при фантастической поддержке, на таких фантастических стадионах. Это просто сказка. И мы не хотим, чтобы она заканчивалась.

Расклад сил

Сборные России и Уругвая уже гарантировали себе участие в плей-офф, а вот в каком порядке они выйдут из группы "А", прояснится в очном матче 25 июня. Команды имеют равное количество очков, но по разнице забитых и пропущенных мячей у россиян значительное превосходство. Таким образом, подопечным Станислава Черчесова хватит даже ничьей с южноамериканцами, чтобы финишировать в квартете первыми.

Соперники
Сборная Уругвая обыграла Саудовскую Аравию со счетом 1:0 и вслед за россиянами обеспечила себе участие в 1/8 финала чемпионата мира. Фото: Reuters
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