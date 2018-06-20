Глава новгородского Роспотребнадзора задержан за взятку

Новости

МИД: Москва ожидает консультаций по украинскому закону об образовании 12:18
МИД: Россия обеспокоена ростом числа гражданских жертв в Донбассе 12:17
В Калининграде испанским болельщикам поможет 86-летний волонтер 12:10
Психолог: К середине века мужчины будут оставаться детьми до 42 лет 12:08
Вышел тизер третьего сезона безумного сериала "Проповедник" 12:05
Google научили предсказывать дату смерти пациента 12:05
Саперы-штурмовики получат новую боевую экипировку 12:03
Трижды убившему сожителей матери комсомольчанину дали 13 лет 12:02
В пятиэтажке Челябинска взорвался газ 11:59
Болельщики ЧМ назвали город с самым вкусным стрит-фудом 11:56
Создано новое поколение снарядов для комплекса "Деривация-ПВО" 11:56
СМИ: Южная Корея отменила военные учения, чтобы не раздражать КНДР 11:51
Лавров обратил внимание на активность НАТО у границ РФ и Беларуси 11:50
Uber застраховал водителей и пассажиров 11:48
Хуснуллин: В Москве проблемы дольщиков нет 11:47
В Петербурге пройдет концерт памяти Дмитрия Хворостовского 11:40
Критики назвали лучшие фильмы первой половины 2018 года 11:36
Под Москвой ученые нашли ящерицу без ног 11:28
Дзюба установил два рекорда ЧМ-2018 11:26
Хабаровчанин рассказал, как вручную заполнил 17 млрд клеток Excel 11:21
Составлен рейтинг популярных закусок фанатов ЧМ-2018 11:20
В Евпатории женщину унесло в море на матрасе 11:16
Появились новые отрывки из "Убийцы 2" и новости о третьей части 11:14
Шесть человек пострадали в ДТП под Воронежем 11:14
Приморский силач сдвинул поезд весом 162 тонны 11:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие важные изменения ждут СНТ в 2019 году
Какие важные изменения ждут СНТ в 2019 году
21 июня "РГ-Неделя" опубликует "Полезную книжку" о пенсионной реформе
21 июня "РГ-Неделя" опубликует "Полезную книжку" о пенсионной реформе
В России могут ввести пошлины на покупки из-за рубежа
В России могут ввести пошлины на покупки из-за рубежа
20.06.2018 10:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Глава новгородского Роспотребнадзора задержан за взятку

Текст: Светлана Цыганкова (Новгородская область)

В Великом Новгороде задержали руководителя регионального управления Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека. Главу ведомства подозревают в получении взятки, сообщила в среду пресс-служба Следственного комитета по региону.

В Крыму за взятку задержали директора аптечной сети

Как считают следователи, глава Роспотребнадзора в этом году за общее покровительство и попустительство по службе получил от директора одной из фирм взятку. Она была в виде услуги, которую оплатила организация, а именно 496 тысяч рублей за дорогостоящее стоматологическое лечение.

Против чиновника возбудили уголовное дело по статье 290 УК РФ "Взятка в крупном размере". В отношении директора фирмы также открыто уголовное дело по статье 291 УК РФ "Дача взятки".

Оба фигуранта задержаны. Сейчас решается вопрос об избрании для них меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Происшествия Правосудие Следствие В регионах

Главное сегодня

Чемпионат мира по футболу - 2018
Специальный проект
Чемпионат мира по футболу - 2018
В России могут измениться цены на водку
Совфед назначил экс-министра Михаила Меня аудитором Счетной палаты
Слуцкий прекратит комментировать матчи на "Первом канале"
Нетаньяху поблагодарил США за выход из СПЧ ООН