Глава новгородского Роспотребнадзора задержан за взятку

В Великом Новгороде задержали руководителя регионального управления Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека. Главу ведомства подозревают в получении взятки, сообщила в среду пресс-служба Следственного комитета по региону.

Как считают следователи, глава Роспотребнадзора в этом году за общее покровительство и попустительство по службе получил от директора одной из фирм взятку. Она была в виде услуги, которую оплатила организация, а именно 496 тысяч рублей за дорогостоящее стоматологическое лечение.

Против чиновника возбудили уголовное дело по статье 290 УК РФ "Взятка в крупном размере". В отношении директора фирмы также открыто уголовное дело по статье 291 УК РФ "Дача взятки".

Оба фигуранта задержаны. Сейчас решается вопрос об избрании для них меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.