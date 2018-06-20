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20.06.2018 16:19
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

КС обязал МВД платить неустойку сотрудникам за отсутствие страховки

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург )

Конституционный суд РФ подтвердил, что сотрудники правоохранительных органов имеют право на неустойку за несвоевременную выплату по страховке, даже если на момент наступления страхового случая их работодатель не заключил соответствующий договор. Норма федерального закона об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним категорий сотрудников (52-ФЗ) признана не соответствующей Конституции РФ.

Фото: depositphotos
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КС уже не раз рассматривал вопросы, связанные с назначением страховых выплат, поэтому решение по делу Андрея Звягинцева из Томска вынесено без проведения публичных слушаний. Как следует из материалов дела, Звягинцев прослужил в органах внутренних дел 20 лет, но в 2016 году был уволен по состоянию здоровья и получил II группу инвалидности "вследствие заболевания, полученного в период военной службы".

Подобная ситуация подпадает под действие 52-ФЗ, и Звягинцев обратился за соответствующей выплатой. Однако страховая компания отказала: "Не наш клиент" - поскольку государственный контракт обязательного государственного страхования жизни и здоровья на 2016 год с МВД не был заключен.

После многочисленных судебных разбирательств страховую премию бывший полицейский получил, однако суды не сочли возможным присудить ему неустойку за нарушение сроков положенной по закону выплаты. При этом, как обращает внимание заявитель, если вина за отсутствие страхового контракта лежит на работодателе, то "при наступлении страхового случая он несет ответственность перед выгодоприобретателем на тех же условиях, на каких должна быть выплачена страховая сумма при надлежащем страховании", то есть в части выплаты неустойки в том числе. По мнению Звягинцева, иной подход нарушает статью 39 Конституции РФ, которая гарантирует гражданам РФ полагающееся социальное обеспечение.

В своем решении КС еще раз напомнил, что особый статус военнослужащих и приравненных к ним категорий сотрудников "влечет обязанность государства гарантировать им материальное обеспечение и компенсации в случае причинения вреда жизни или здоровью при прохождении службы". Что касается выплаты неустойки, то этот вопрос КС подробно разбирал в апреле нынешнего года по жалобе Александра Матросова из Чувашии: или страховщик докажет, что обоснованно сомневался в праве своего сотрудника на выплату, или для него наступят "неблагоприятные последствия" в виде неустойки.

Между тем в деле Звягинцева имеет место другой спорный момент: отсутствие договора страхования не освобождает от обязанности возместить вред здоровью. Но вот формулировка "на тех же условиях, на каких должна быть выплачена страховая сумма при надлежащем страховании" привела в правоприменительной практике к отказам в назначении неустойки за нарушение сроков. Ведь при надлежащем страховании ее не должно быть…

КС признал неопределенность закона и постановил считать положения 52-ФЗ не соответствующими Конституции РФ в той мере, в которой они допускают "отказ в выплате неустойки за необоснованную задержку выплаты при наступлении страхового случая, если договор обязательного государственного страхования со страховой организацией своевременно не заключен".

Дело Андрея Звягинцева подлежит пересмотру. Кроме того, федеральному законодателю поручено уточнить оспоренные нормы.

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