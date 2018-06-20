Патрушев и Мединский передали музею в Гатчине похищенные картины

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и министр культуры Владимир Мединский передали в среду музею-заповеднику "Гатчина" 16 ранее похищенных из исторической коллекции Гатчинского дворца картин.

Николай Патрушев подчеркнул, что переданные музею в Гатчине 16 картин были обнаружены в результате серьезной оперативно-розыскной работы, проведенной рядом ведомств.

"Будем и дальше ориентировать ведомства, которые занимаются розыском похищенных предметов искусства, на эту работу",- отметил он. Патрушев также напомнил, что аппарат Совбеза координирует действия правоохранителей на этом направление по поручению президента России. По словам, секретаря Совбеза, перед церемонией передачи картин, он имел возможность осмотреть музей. "В его восстановлении уже многое сделано, однако предстоит еще немало работы", - заметил Патрушев.

В свою очередь министр культуры России Владимир Мединский назвал передачу картин "действительно историческим событием". Он отметил, что до Великой Отечественной войны музей в Гатчине обладал самой крупной коллекцией портретов в мире, и сейчас она постепенно восстанавливается.

"Согласно Стратегии национальной безопасности России, одной из угроз национальной безопасности в области культуры являются противоправные посягательства на объекты культуры, - заявил корреспонденту "РГ" официальный представитель аппарата Совбеза Евгений Аношин.

По его словам, возвращение экспонатов - это результат проведенной совместно с рядом министерств и ведомств работы по поиску музейных фондов, похищенных в годы Великой Отечественной войны из Гатчинского дворца-музея.



Не эвакуированные в начале Великой Отечественной войны, эти произведения до сегодняшнего дня считались утраченными. С 1945 года это самая крупная подобная находка картин. До настоящего времени из 52 портретов, которые ранее украшали дворец, в музее имелся только один.

Недавно по имеющимся номерам и изображениям вновь обнаруженных картин специалисты музея смогли подтвердить принадлежность произведений коллекции Гатчинского дворца. Эти произведения искусства находились в галереях Арсенального каре. Среди них - портреты императриц Елизаветы Петровны и Екатерины II, великих князей Павла Петровича и Николая Павловича, графа Кирилла Разумовского и адмирала Григория Спиридова, редкий портрет эрцгерцога Фердинанда работы Ван Мейтенса и короля Виктора-Эммануила работы Саббионе и другие.

Портретная галерея в Гатчинском дворце создавалась на протяжении всего его существования всеми владельцами. В середине XIX века Николай I разместил здесь портреты представителей рода Романовых, видных российских государственных деятелей, портреты зарубежных политических и военных деятелей, а также представителей европейских монарших домов. До Великой Отечественной войны экспозиции и фонды музея насчитывали 54 тысяч 30 экспонатов. Из гатчинских вещей сохранилось 16 тысяч 36 предметов. Гатчинский дворец начали реставрировать только в 1976 году. После открытия музея в мае 1985 года 8 тысяч 15 экспонатов вернулись во дворец.