В Петербурге научились предсказывать форму болезни Паркинсона

Специалисты Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого создали специальную компьютерную программу, которая позволяет определять форму и прогнозировать течение болезни Паркинсона. Новая разработка позволит как можно раньше назначить пациенту индивидуальное лечение.

В основе - метод математического дискриминантного анализа, который, как поясняют ученые, позволяет разделить общий массив данных на необходимое число групп, отнести пациента к той или иной группе и указать, какие препараты, скорее всего, ему помогут. На основе базы данных, составленной по результатам лечения других пациентов, программа выдаст прогноз: какими нарушениями болезнь обернется в будущем.

- Например, у пациентов с болезнью Паркинсона, у которых сильно снижено количество меди в крови, скорее всего, в будущем проявится такой симптом, как постуральное нарушение - нарушение позы, тело человека сильно наклонено вбок ("синдромом пизанской башни"), - поясняет одна из авторов программы доцент кафедры "Биофизика" Марина Карпенко. - Если врач заранее знает о возможной угрозе, он может заблаговременно начинать подготовку к лечению.

Сейчас программа способна спрогнозировать форму болезни Паркинсона с точностью до 96 процентов. А в будущем этот показатель может быть еще улучшен: чем больше будет база данных, тем более точными будут прогнозы.

Справка "РГ"

Болезнь Паркинсона ‒ медленно прогрессирующее неизлечимое нейродегенеративное заболевание, второе по частоте в мире после болезни Альцгеймера. В конце концов приводит к параличу и смерти, однако современная медицина способна значительно улучшить качество жизни пациентов и замедлить течение болезни. Жертвами болезни Паркисона стали такие известные личности, как Мохаммед Али, Ясир Арафат, папа Римский Иоанн Павел II, Сальвадор Дали, Андрей Вознесенский.