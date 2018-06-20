Петербуржцев призвали не учить иностранцев купаться в фонтанах

Петербуржцев призвали бережнее относиться к городским фонтанам и не подавать дурного примера иностранным гостям. Особенно в период проведения чемпионата мира по футболу.

Соответствующее обращение к горожанам разместила на своем сайте пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

Жителям Северной столицы настоятельно рекомендуется "не использовать фонтаны для купания, питья, умывания и стирки, относиться к ним бережно и не подавать негативный пример гостям чемпионата мира по футболу".

Хуже всего, по словам специалистов, когда незадачливые хулиганы решают "вспенить" фонтан и добавляют в воду моющие средства.

- После таких выходок работу фонтана приходится останавливать, чтобы полностью промыть систему и проверить все оборудование. Повреждения химическими средствами могут вывести фонтан из строя на долгое время, - отмечают в "Водоканале". - Кроме того, купание в фонтанах негигиенично. Воду из них пьют городские птицы и бродячие животные, туда попадает дождевая вода и пыль.

Отметим, что так называемое "нецелевое использование" городских фонтанов - проблема со стажем. Из года в год специалисты "Водоканала" жалуются на то, что горожане кидают в фонтаны мусор и бросаются туда сами. Особенно когда в Петербург приходит жара: случается это редко, но обычно сопровождается палящим зноем или аномальной влажностью, в результате чего количество желающих искупаться резко подскакивает.