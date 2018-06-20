Под Петербургом в ДТП с маршруткой погиб отец с двумя детьми

Серьезная авария произошла на Петергофском шоссе в районе гольф-клуба накануне вечером - столкнулись маршрутный автобус ПАЗ, Audi и Honda Civic. В результате ДТП в Honda погиб водитель и двое его детей - двух и десяти лет. Еще пять человек получили травмы.

О происшествии сообщила через Twitter вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина. "Три человека погибли в автомобиле, трое взрослых госпитализированы в 26-ую городскую больницу, двое - в НИИ скорой помощи, один ребенок госпитализирован в Детскую больницу К.А.Раухфуса", - написала она.

В обстоятельствах происшествия сейчас разбираются сотрудники правоохранительных органов, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.