Этот матч изначально выглядел ключевым с турнирной точки зрения. Победа россиян над Саудовской Аравией, откровенно говоря, ожидалась, пусть и не с таким впечатляющим счетом. А египтяне по всем раскладам выглядели прямыми конкурентами нашей команды за место в плей-офф. Вторую путевку в 1/8 специалисты дружно отдавали Уругваю. Впрочем, результаты на этом чемпионате мира наглядно показывают, что очки в футболе дают не за громкие имена в составе, а за то, что команда реально показывает на поле. Так что все разговоры о фаворитах и аутсайдерах пока перечеркиваются суровой реальностью.

После разгрома, учиненного аравийцам, и бури восторгов со стороны болельщиков была опасность того, что и самих российских футболистов захлестнет волна эйфории. Но Станислав Черчесов сразу же заявил, что сделан только первый шаг. И никаких головокружений от успехов он в команде точно не допустит. И то, с каким настроем Станислав Саламович и капитан сборной Игорь Акинфеев пришли накануне на пресс-конференцию, лишний раз убедило - расслабляться никто не будет. Оба выглядели предельно сосредоточенными. А Черчесов так и вовсе обошелся без своих фирменных шуточек и подначек журналистов - главный тренер россиян отвечал предельно серьезно и по существу.

Героями вечера стали Черышев и Дзюба, забившие египтянам по мячу. А еще у соперника был автогол

Перед матчем только и разговоров было, что о Мохаммеде Салахе. Нападающий "Ливерпуля", взорвавший в этом сезоне английскую Премьер-лигу, пропустил первый матч чемпионата мира из-за травмы плеча, полученной еще в майском финале Лиги чемпионов. О Салахе несколько раз спрашивали Черчесова - он отвечал, что знает, как остановить египетского голеадора. О Салахе спрашивали и главного тренера "фараонов" Эктора Купера. Аргентинский специалист заверил - Мохаммед готов и наверняка будет играть.

Разумеется, о Салахе говорили и болельщики, которые в день матча вышли на петербургские улицы. Египтяне, в огромном количестве наводнившие Невский и окрестности, поголовно были уверены, что с возвращением Салаха в строй их сборная уложит теперь на лопатки всех конкурентов, включая хозяев чемпионата мира. Наши фанаты смотрели на вещи более трезво. Отмечали, что лидер египтян три недели не играл в футбол и предсказать его истинные возможности сейчас очень трудно. А значит, с соперником можно и нужно бороться.

За разговорами все как-то упустили из виду тучи. Если утром в Петербурге было по-летнему тепло и солнечно, то после обеда пошел настоящий ливень. Продолжался он часа два, и сборная России уезжала из гостиницы на матч под дождем. А многие болельщики на подходе к стадиону успели промокнуть. Впрочем, несильно - благодаря новой станции метро "Новокрестовская", открытой перед чемпионатом мира, их путь до стадиона основательно сократился.

По ком плакало небо в этот день, оставалось только гадать. Но раздвижную крышу петербургской арены все-таки решили не трогать, оставили открытой и правильно сделали. Дождь прекратился так же внезапно, как начался, и к тому моменту, когда команды вышли на разминку, небо вновь было голубым. А настроение пришедших на арену - праздничным. Египтяне свои места заняли пораньше - очевидно, им не терпелось узнать, попал ли в стартовый состав их главный любимец. Увидев Салаха в числе 11 человек "основы", они буквально взорвались от восторга. А когда портрет Мохаммеда появился на табло арены при объявлении составов, стадион зашумел еще больше.

Если возвращение в строй Салаха изначально анонсировалось, то выход с первых минут нападающего сборной России Артема Дзюбы стал, честно говоря, сюрпризом. И журналисты, и эксперты, с которыми удалось пообщаться перед матчем, склонялись к тому, что Черчесов вновь доверит роль завершителя атак Федору Смолову, даже несмотря на его не самую удачную игру в матче-открытии. Дзюбу же ожидали ближе к середине второго тайма. Артем уже показал, как может входить в игру со скамейки запасных, забив аравийцам буквально через минуту. Но на этот раз смотреть футбол со стороны Дзюбе не пришлось. Как и лучшему игроку матча-открытия Денису Черышеву. Если в "Лужниках" он заменил Алана Дзагоева вынужденно, то теперь уже планово. Собственно, на этом перестановки в составе россиян и закончились - в остальном Черчесов доверился тем же игрокам, что и в первом поединке. И схема в четыре защитника также осталась неизменной.

О настрое нашей сборной лучше всяких слов говорил тот азарт, с которым игроки - а вместе с ними и заполненный до отказа стадион - пели гимн. И стартовый отрезок матча они провели так же дружно и слаженно. Россияне активно применяли высокий прессинг и не давали мячу даже приблизиться к Салаху, которого попросту не было видно. Очевидно, что наша команда в первые 15 минут предельно четко выполняла тренерскую установку. И играла хоть и без очевидных голевых шансов, но очень уверенно и солидно.

Продолжить в том же духе не получилось. Многовато в опорной зоне ошибались Зобнин и Газинский. Отсюда - потери, которые позволили египтянам потихоньку перехватить инициативу. Ближе к перерыву все чаще приходилось вступать в игру Акинфееву, стал бить по воротам до того намертво закрытый Салах. В общем, сделалось тревожно. И свисток парагвайского рефери Энрике Касереса российские болельщики встретили скорее с облегчением - 0:0 после первой половины. Передышка по такой игре команде Черчесова была очень кстати.

Дальше произошло то, на что мы, конечно, втайне надеялись. Но все-таки сомневались, что такое возможно. Пока зрители из вип-лож еще доедали свои бутерброды и только начинали возвращаться на свои места, счет в матче был открыт. Сделал это египтянин Фатхи, но повела при этом сборная России. Парадокс объясняется просто - после подачи Романа Зобнина, которая вроде и не выглядела слишком опасной, египтянин неудачно подставил ногу и срезал мяч в левый от голкипера угол собственных ворот. Автогол "фараонов" явно деморализовал. Они по инерции еще провели пару атак, но российская защита справилась с ними без особого труда.

Следующий гол пришел с правого фланга, где Марио Фернандес был хорош на протяжении всего матча. Именно натурализованный бразилец практически от лицевой линии, выиграв борьбу у соперника, вынес мяч в штрафную, куда уже ворвался Денис Черышев - 2:0 на 59-й минуте. Полузащитник "Вильярреала" и воспитанник мадридского "Реала", таким образом, догнал в списке лучших бомбардиров чемпионата мира своего бывшего одноклубника Криштиану Роналду - у обоих футболистов сейчас по три забитых мяча.

Не успели египтяне осознать масштаб бедствия, как Артем Дзюба показал, что может не только мотивировать коллег, но и делать результат. Свой второй на турнире гол форвард сделал сам. Встретив в чужой штрафной защитника и обокрав его, Дзюба вогнал мяч в сетку - 3:0. И тут же Артем сделал очень красивый жест, отдав воинское приветствие тренерской скамейке и персонально находившемуся там Станиславу Черчесову. Дело в том, что рулевой сборной в первом матче аналогичным образом поприветствовал самого Дзюбу, когда тот забил гол, выйдя на замену.

Стадион, понятно, после такого погрузился в эйфорию. Загрустили только египетские болельщики, которые такого поворота точно не ожидали. Вскоре пришла еще одна хорошая новость - официальная аудитория матча составила 64 468 зрителей. Таким образом, рекорд посещаемости стадиона "Санкт-Петербург", установленный на предыдущей игре чемпионата мира Марокко - Иран, был побит почти на две тысячи человек.

Но все-таки праздновать было рано, ведь времени оставалось прилично. Эктор Купер среагировал на провал своей команды двумя заменами подряд, после чего египтяне побежали спасаться. На 73-й минуте один мяч они смогли отыграть. Тут не на руку нам сыграла система видеоповторов, которая применяется впервые в истории чемпионатов мира. Рефери именно с ее помощью решил определить, где же именно сбили Салаха - за пределами штрафной или все-таки внутри. И после консультаций с видеоассистентом вместо штрафного назначил пенальти. С точки Мохаммед Салах открыл счет своим голам на чемпионатах мира, не оставив Игорю Акинфееву никаких шансов.

На матче Россия - Египет установлен рекорд посещаемости питерского стадиона. На трибунах собрались 64 468 зрителей - ровно столько и вмещает арена на время ЧМ

В этот момент очень важно было не дрогнуть. Прекрасно понимал это и Черчесов, который мгновенно заменил Черышева на Кузяева, укрепив тем самым середину поля. А вскоре отдыхать отправился и Дзюба, уступивший место свежему Смолову. Последняя замена россиян напрямую касалась Салаха. Опекавший его весь матч Жирков ушел с чувством выполненного долга, а в игру вступил Федор Кудряшов.

Моменты забить в концовке были у тех и у других. Но в итоге счет на табло больше не изменился. И финальный свисток утонул под восторженный рев и дружное скандирование "Россия, Россия!" и "Молодцы!". Повод для восторга действительно более чем достойный и даже во всех смыслах исторический. Еще никогда в постсоветскую эпоху наши футболисты не выходили из группы на чемпионатах мира. В последний раз этот барьер отечественная сборная преодолевала аж в 1986 году, то есть 32 года назад. Успело вырасти целое поколение болельщиков, никогда не видевших нашу сборную в плей-офф главного футбольного турнира. Теперь же это случилось. Весь персонал, все запасные выскочили на поле. А на стадионе включили знаменитую на весь мир "Калинку". Под нее пустились в пляс и те, кто был на поле, и те, кто имел счастье наблюдать за этим с трибуны.

Сборная России первой среди участников нынешнего чемпионата мира обеспечила себе выход из группы. Набрав шесть очков в двух матчах при разнице мячей 8:1, она имеет право на праздник. Теперь 25 июня в Самаре в заключительном матче группового этапа определится только итоговое место, которое займет команда Черчесова, - первое или второе.

Статистика

Группа A

Россия - Египет - 3:1 (0:0). Второй тур. Санкт-Петербург. Стадион "Санкт-Петербург". 64 468 зрителей (вмещает 64 468). Судьи: Энрике Касерес Вильяфанте, Эдуардо Кардосо Эскобар, Хуан Соррилья (все - Парагвай).

Россия: Акинфеев (вратарь); Марио Фернандес, Кутепов, Игнашевич, Жирков (Кудряшов, 86), Зобнин, Самедов, Газинский, Головин, Черышев (Кузяев, 74), Дзюба (Смолов, 79).

Египет: Аш-Шенави (вратарь); Фатхи, Абдельшафи, Габр, Хегази, Хамед, Эль-Нени (Амр Варда, 64), Саид, Трезеге (Рамадан, 68), Салах, Мухсин (Кахраба, 82) .

Голы: Фатхи (автогол), 47; Черышев (ассистент - Марио Фернандес), 59; Дзюба (Кутепов), 62 - Салах (с пенальти), 73,0

Предупреждения: Смолов, 84 - Трезеге, 57.