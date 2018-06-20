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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

С именем и без качелей

Смольный "переиграл" итоги программы "Твой бюджет"
Текст: Вера Черенева
Российская газета - Санкт-Петербург №7595 (132)
Эта история началась два года назад, когда группа жителей Центрального района Петербурга поняла, что их не устраивает состояние сквера в Соляном переулке. Там, конечно, стояли лавочки и стандартный детский игровой комплекс от муниципалитета, но жителям окрестных домов хотелось большего, нужно было полноценное общественное пространство.

Группа местных жителей разработала проект планировки территории и включила туда и детскую игровую зону, и площадки для подростков и взрослых спортсменов. Для удобства людей с ограниченными возможностями в сквере предусмотрели специальную навигацию. В квартале много пожилых людей - поэтому в проекте была задумана специальная зона для настольных игр. Предусмотрен в сквере и лекторий с амфитеатром.

Причем авторы проекта сделали расчеты и установили, что для реализации их идей вырубать деревья и кустарники не нужно, более того - проект предполагает дополнительное озеленение кустарниками и многолетними травами.

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Горожане сами согласовали проект в расположенном неподалеку Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда. Идея активистов понравилась городским властям. В прошлом году их проект стал победителем акции "Народный бюджет", суть которой в том, что горожане предлагают свои идеи, а самые интересные из них реализуются за счет бюджета.

Проект сквера в Соляном переулке вышел дорогим, его реализацию оценили в восемь миллионов рублей. Но горожанам пообещали: деньги будут выделены. Зимой в сквере было демонтировано игровое оборудование, и жители стали ждать, когда же территорию начнут благоустраивать.

Но пару недель назад на заседании Топонимической комиссии скверу было присвоено имя Даниила Гранина, и все работы были прекращены, толком не начавшись. Администрация Центрального района предложила жителям обустроить за восемь миллионов рублей площадки в Таврическом переулке, в Некрасовском сквере и во дворе дома по улице Кирочной, 43А. Нюанс в том, что все эти территории находятся в ведении администрации Центрального района и муниципалитетов, соответственно, чиновники должны приводить их в порядок за счет средств, которые выделяются ежегодно.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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Житель Центрального района Ярослав Костров, один из инициаторов преображения сквера, говорит, что фактически проект "Твой бюджет" был проигнорирован - ведь люди проголосовали за благоустройство конкретной территории, попросили площадки там, где им действительно нужно. Кроме того, горожане искренне не понимают, почему присвоение скверу имени Даниила Гранина препятствует приведению его в порядок.

- А что бы выбрал сам Гранин в сквере, названном в его честь: памятник себе или детскую площадку? - ставит вопрос ребром Ярослав Костров. Его больше всего смущает в этой ситуации нынешнее отсутствие в сквере детских площадок, ведь пока чиновники разработают новый проект для сквера и найдут для него средства, дети из окрестных домов уже имеют все шансы вырасти.

Мнение

Алексей Цивилев, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга:

- Проект "Твой бюджет" реализуется недавно, и подобная ситуация возникла впервые. Поэтому здесь решать вопрос благоустройства сквера необходимо путем компромисса. Я не сомневаюсь, что проект, предложенный гражданами, актуален и отражает все их потребности, все-таки жители окрестных домов лучше знают, где должны быть детские площадки и игровые комплексы. В то же время очевидно, что после присвоения скверу имени Даниила Гранина последуют какие-то другие шаги. Но пока на заседании Топонимической комиссии, на котором я присутствовал, об этом не говорилось.

Нужно понимать, что чиновники идут по пути наименьшего сопротивления, и никто не хочет получать миллионные штрафы за выполнение работ без должного согласования. Сейчас, когда у сквера поменялся статус, возникла именно такая ситуация. Мне кажется, в проблеме с этим конкретным проектом нужно детально разбираться и внести изменения в правила "Твоего бюджета", чтобы прописать все возможные форс-мажорные обстоятельства.

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