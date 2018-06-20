В Калининграде испанским болельщикам поможет 86-летний волонтер

Самый возрастной волонтер Калининграда - 86-летняя женщина со знанием испанского языка - будет помогать иностранцам во время матча ЧМ Испания-Марокко, который пройдет в Калининграде 25 июня.

- Мы ее холим и лелеем, потому что ждем испанских болельщиков, и она будет помогать нам на одной из важных туристическо-информационных стоек, - сообщила журналистам руководитель областного агентства по делам молодежи Татьяна Васильева.

Всего в Калининграде и области, по словам Татьяны Васильевой, работают около 1,3 тысячи городских волонтеров, и среди них не только калининградцы, но и жители других российских регионов и даже иностранцы. В основном это школьники и студенты, но немало и людей постарше.

Все они в рамках обучения прошли ускоренные курсы английского языка. Некоторые из них владеют также литовским, французским, китайским языками. Волонтеры работают на территории фестиваля болельщиков, на информационных стойках в городе, в аэропорту, на вокзалах и даже на автомобильных пунктах пропуска на государственной границе.

- Мы единственные в стране, чьи волонтеры работают на погранпереходах, - подчеркнула Татьяна Васильева. Поскольку тысячи болельщиков прибывают в Калининград наземным транспортом из Европы, в основном со стороны Польши, помощь волонтеров на границе очень востребована.

Кстати

Калининград принимает четыре игры группового этапа ЧМ: Хорватия - Нигерия (матч состоялся 16 июня), Сербия - Швейцария (22 июня), Испания - Марокко (25 июня), Англия - Бельгия (28 июня).