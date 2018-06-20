В Коми туристов-экстремалов эвакуировали из нацпарка вертолетом

В национальном парке "Югыд ва" потерялись туристы-экстремалы. Их пришлось эвакуировать оттуда вертолетом.

Об этом заявили в среду на заседании комиссии по ЧС Республики Коми.

ЧП произошло в выходные дни. Туристы решили сплавиться на лодках по реке Щугор. Руководство национального парка предупредило экстремалов о плохой погоде. Но те не стали менять своих планов и отправились в опасное водное путешествие. В итоге лодки перевернулись. Один из горе-путешественников вышел сквозь лес к людям и рассказал, что четверо его товарищей ждут помощи на берегу реки. За ними отправили вертолет. Никто, к счастью, не пострадал.

На заседании региональной комиссии по ЧС задумались над тем, какие поправки внести в законопроект, чтобы сделать туристические маршруты более безопасными.