К депутатам Ленобласти обратились представители Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы "Инвалиды войны". Они обратили внимание народных избранников на практически полное отсутствие на территории региона социальной поддержки инвалидов боевых действий.

Сегодня инвалиды Ленинградской области получают денежные компенсации из регионального бюджета на основании так называемого критерия нуждаемости. На пособие имеет право тот инвалид, среднедушевой денежный доход которого не превышает 70 процентов от среднего дохода, установленного в Ленинградской области. В 2018 году средний доход жителя региона составляет 29,7 тысячи рублей, соответственно, на пособие может претендовать инвалид, чей персональный месячный доход оказывается ниже 20,97 тысячи рублей.

Если говорить об инвалидах боевых действий, то в Ленобласти их сегодня всего 176 человек, из которых лишь 10 имеют право на данную льготу. Для этих целей в бюджете региона на 2018 год выделено 430,56 тысячи рублей. Один инвалид 1-й группы получает 7,8 тысячи рублей в месяц, три инвалида 2-й группы - по 4,68 тысячи рублей в месяц и шесть инвалидов 3-й группы - по 2,34 тысячи рублей.

Такое положение дел фактически означает: в регионе заявлено о социальной поддержке инвалидов, но реально подавляющее большинство их ничего не имеют. Так устроен Социальный кодекс Ленинградской области, который отдельным региональным законом утвердили депутаты примерно полгода назад.

К этой арифметике можно прибавить для сравнения цифры, которые говорят о "социальной поддержке" самих народных избранников. Зарплата депутата законодательного собрания региона составляет 180 тысяч рублей - ее получают 29 народных избранников, работающих на контрактной основе. 21 депутат в Ленобласти работает на общественных началах и не имеет бюджетной зарплаты. Но этой категории депутатов положена, например, компенсация на транспортные расходы в размере 17,3 тысячи рублей в месяц или машина с водителем.

Таким образом, на зарплаты 29 депутатов в областном бюджете выделено 5,22 миллиона рублей на 2018 год, а на пособия инвалидам боевых действий, повторим, 430,56 тысячи.

И это не смущает некоторых народных избранников. Часть из них согласилась с необходимостью изменить установленное Социальным кодексом положение дел в отношении военных инвалидов боевых действий.

Другая часть депутатов считает, что Социальный кодекс предусматривает единый для всех категорий инвалидов принцип социальной поддержки, следовательно, нет причин что-то менять для одной из категорий.

Такой позиции, в частности, придерживается депутат областного законодательного собрания Сергей Караваев:

- Нельзя взять и изменить Социальный кодекс для одной категории льготников - другие-то чем хуже? - заявил он корреспонденту "Российской газеты".

Но, например, депутаты Андрей Лебедев и Юрий Голиков с ним категорически не согласны. Они подготовили законопроект "О внесении изменений в статью 1.7 областного закона "Социальный кодекс Ленинградской области", в котором предлагают вообще отменить критерий нуждаемости для проживающих на территории региона инвалидов боевых действий.

Инициаторы законопроекта даже подсчитали, что для выплаты пособий всем областным инвалидам боевых действий без критерия нуждаемости с 1 июля до конца 2018 года областному бюджету потребуется дополнительно выделить 2 506 900 рублей. Это, кстати, примерно столько же, сколько на тот же период выделено средств на депутатские зарплаты, но не соответствует принципу поддержки "бедных" за счет "богатых", заложенному в Социальном кодексе региона.

Происшедшее показывает принципиальную несостоятельность основного нормативного акта Ленинградской области в сфере социальной поддержки инвалидов. И вряд ли корректировка Социального кодекса в пользу одной категории льготников покажется допустимой для представителей других. Неслучайно за примерно полгода существования документа депутаты предложили уже три поправки к нему.