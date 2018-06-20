В Петербурге открылся первый в Европе Музей теней

На Большой Конюшенной улице в Петербурге открылся Музей теней. Как заявляют организаторы проекта, их проект в стиле shadow art ("искусство теней" - англ.) - первый подобный в России и в Европе.

В экспозиции представлены авторские экспонаты, объединенные общей темой - Санкт-Петербург. Встречает посетителей тень "солнца русской поэзии" Александра Сергеевича Пушкина. По всей вероятности, это не случайно - дом-музей Пушкина "Мойка, 12" находится на прямой оси с пространством музея.

Арт-объект, который создает на стене тень поэта, не похож вообще ни на что - конструкция из пружинок и проволоки. А вот портрет абсолютно узнаваем. Такая же история - с россыпью цифр, общая тень которых превращается в профиль человека.

- Музей развивает творческое мышление, нестандартный взгляд на мир, учит находить новые образы в том, что в повседневной жизни кажется понятным и очевидным, - говорят устроители. - Погружаясь в атмосферу противостояния света и тени, посетители получают возможность увидеть себя и все, что их окружает, с неожиданной стороны.

Объяснить значение такого противостояния поможет экскурсовод - каждые полчаса на русском и английском языках.