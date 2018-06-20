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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Петербурге подвели итоги Суворовского патриотического фестиваля

Текст: Алексей Васильев (Санкт-Петербург)
В Царском селе состоялся концерт и чествование лауреатов Суворовского патриотического фестиваля искусств "Путь славы", посвященного 235-летию вхождения Крыма в состав России.
Фото: Предоставлено Государственным мемориальным музеем А. В. Суворова Фото: Предоставлено Государственным мемориальным музеем А. В. Суворова
Фото: Предоставлено Государственным мемориальным музеем А. В. Суворова

В этом году фестиваль объединил свыше тысячи начинающих артистов из Санкт-Петербурга, Москвы и других городов. Концерты "Марафон Победы" в Суворовском военном училище министерства обороны и в Суворовском музее, масштабное дефиле "История войск" с участием  реконструкторов, моноспектакль заслуженного артиста России Михаила Морозова "Суворов. Ночь перед боем" и многочисленные мастер-классы сделали пятый фестиваль особенно ярким и запоминающимся.

Фото: пресс-служба музея Суворова
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Зрители и лауреаты собрались на плацу перед Екатерининским дворцом. Праздник безуспешно пыталась испортить погода - на артистов и гостей обрушился настоящий шторм: знамена, павильоны и зрителей атаковал проливной дождь и пронизывающий ветер. Но, как заметила директор Государственного музея-заповедника "Царское село" Ольга Таратынова, " Суворову дождь никогда не мешал".

- Несмотря на непогоду, вы собрались в этом чудесном месте. Здесь бывал и сам Суворов - на приеме у Екатерины Великой, которая награждала его и благодарила за победы, - отметил директор мемориального музея Суворова Владимир Гронский. - Наш фестиваль - очень необычный и своевременный. Сравнительно недавно слово "патриотизм" считалось чуть ли не неприличным, а сейчас все больше людей понимает, что на самом деле патриотизм - это очень простые вещи: любовь к своей семье, к друзьям, к природе, к истории и культуре своей страны, гордость за свою страну.

В этом году художественным руководителем фестиваля стал Виктор Дробыш - музыкальный продюсер, заслуженный артист России, а по версии телеканала "Муз-ТВ" - лучший композитор десятилетия.

- Тысячи участников из разных городов России приняли участие в этом очень нужном фестивале, - сказал Дробыш. - А что касается погоды - это проверка на прочность от Александра Васильевича. Он, кажется, решил еще раз испытать, насколько вы сильны. Надеюсь, что география фестиваля расширится до международной, а число участников увеличится.

Впрочем, уже сегодня масштаб "Пути славы" впечатляет.

- Если на первых порах речь шла о полутора сотнях конкурсантов, то сейчас счет идет на тысячи. Очень важно, что Виктор Дробыш загорелся идеей фестиваля и согласился его возглавить как художественный руководитель. Мы уверены, что с его приходом (а он не отказывается и дальше быть худруком) мы масштабируем его на все регионы России без исключения, - подчеркнул Гронский.

Фото: Наталья Онищенко/РГ
В Петербурге стартует Суворовский патриотический фестиваль искусств

Однако планы организаторов "Пути славы" не ограничиваются расширением числа участников и зрителей.

- У нас очень много идей - так много, что я бы даже не хотел сейчас о них говорить, потому что они требуют и серьезной финансовой поддержки, и, безусловно, творческих сил, - заметил директор Музея Суворова. - Но я надеюсь, что в перспективе мы получим музыкальные произведения, посвященные фестивалю. Мы открыты к сотрудничеству и уверены, что все больше и больше людей будут принимать участие в нашем фестивале.

К слову, на заключительном гала-концерте действительно прозвучала абсолютно новая песня - гимн фестиваля со словами "так завещал Суворов" в рефрене.

В церемонии закрытия фестиваля приняли участие военно-духовой оркестр Северо-Западного округа войск Национальной гвардии, группа барабанщиков, хор "Согласие", хореографическая студия танцовщиков и вокалистов под руководством Антона Дорофеева, вокальная студия "Либерканто", театр огня и света "Без границ", ансамбль "Невские витязи" Суворовского училища МВД России.

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