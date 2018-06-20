Понизить транспортный налог на гидроциклы и одновременно увеличить штрафы за нарушения на воде - такие изменения депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга намерены ввести в местные законы.

Сегодня в Петербурге, одном из самых водных городов России, налог на одну лошадиную силу маломерного судна, включая простенькие аквабайки, превышает аналогичный налог, установленный для мотоциклов, яхт и вертолетов.

Максимально допустимая Налоговым кодексом РФ ставка 250 рублей в год за одну единицу мощности действует для гидроциклов с двигателями до 100 лошадиных сил и 500 рублей в год - для гидроциклов мощностью выше. При этом федеральное законодательство позволяет регионам устанавливать ставку в десять раз меньше: 25 рублей для первой категории гидроциклов и 50 рублей - для второй, но местные законотворцы этой возможностью до сих пор не воспользовались.

К чему это привело? Большинство гидроциклов, используемых в Петербурге, официально не зарегистрированы, и зачастую водителями их оказываются лица, вообще не имеющие права управлять такими транспортными средствами. Мягкие наказания за нарушения на воде (предупреждение или штраф от 100 до 1500 рублей) убеждают некоторых недобросовестных владельцев в том, что им выгоднее находиться в "серой зоне" и в случае чего отделаться штрафом, чем официально регистрировать свое сезонное транспортное средство.

В Главном управлении МЧС по Санкт-Петербургу корреспонденту "РГ" назвали статистику: ежегодно на воде происходит порядка 500-600 происшествий. В первые пять месяцев текущего года уже зафиксированы 64 правонарушения, связанные с управлением маломерными судами. В связи с этим инициатива депутатов представляется ведомству спасателей весьма полезной и своевременной.

Парламентарии города на Неве предлагают в целом снизить налоговые ставки для гидроциклов и установить дифференцированную шкалу: для аквабайков с мощностью до 100 лошадиных сил - 50 рублей за единицу мощности, для гидроциклов с двигателем от 100 до 150 лошадиных сил - 100 рублей, а для мотосудов с двигателями свыше этого параметра - 150 рублей за одну лошадиную силу.

Снижение ставок, уверены законодатели, а также ужесточение наказаний за правонарушения, выведет этот сектор из "серой зоны".

Важно отметить, что количество владельцев водных транспортных средств растет из года в год. Это подтверждает и статистика продаж.

Прямая речь

Надежда Тихонова, председатель профильной комиссии по экологической защите населения ЗаКса Санкт-Петербурга:

- Сейчас в Санкт-Петербурге можно купить подержанный гидроцикл невысокой мощности примерно за 100-150 тысяч рублей. Этот транспорт уже давно перестал считаться роскошью, из-за чего в свое время на него и были установлены максимальные налоговые ставки. Поэтому сейчас представляется странным, что владельцы аквабайков должны платить налог выше, чем владельцы мотоциклов и вертолетов. При этом ежегодный налоговый платеж может составлять почти 50 процентов от рыночной стоимости самого гидроцикла, а штраф за отсутствие регистрации обойдется максимум в полторы тысячи. Получается, что в контексте петербургского короткого сезона судовладельцам гораздо более выгодно при встрече с инспектором заплатить штраф за отсутствие прав, чем аккуратно платить налоги.