Проект "Открытый город", известный своими экскурсиями по закрытым для простых горожан историческим дворцам и особнякам, решил сделать акцент на доходные дома - всего в этом году в их стенах будет проведено около 30 мероприятий. Эти памятники Северной столицы сейчас больше всего страдают от "диких" групп, которые не только наносят вред охраняемым зданиям, но и не дают покоя жильцам (а в этих многоквартирных домах их немало). Спасти объекты наследия можно только открытостью для профессиональных гидов и объединением собственников, которые будут этот туристический поток контролировать, уверены эксперты.

Срезанные замки и сбитая лепнина, исписанные стены и истоптанные подоконники, мусор и шум - вот лишь часть испытаний, с которыми приходится сталкиваться петербуржцам, имеющим квартиры в доходных домах. Причем желание "диких" экскурсоводов провести гостей в какой-нибудь наиболее популярный объект доходит иногда до абсурда: так, на майских праздниках в одном из жилых домов на улице Чайковского они просто выломали часть стены, так как установленная возмущенными жильцами противопожарная дверь поддаваться никак не хотела.

- Такие организации во главу угла ставят деньги, в праздники это может быть до нескольких тысяч с одного человека. А раз сумма заплачена, то можно и старинную ручку от двери себе на память забрать, и селфи на подоконнике сделать. Никто не будет против. Мы можем сказать, какие потери понесли исторические парадные даже за последние полгода, это видно невооруженным глазом, - сетует гид проекта "Открытый город" Кирилл Полежаев.

К этому стоит добавить и то, что образования у нелегальных экскурсоводов нет, а поэтому рассчитывать на грамотную информацию не стоит - рассказывают они чаще всего откровенные небылицы.

Попытки отдельных жильцов такому натиску противостоять, как правило, успехом не увенчиваются. Так можно ли все-таки что-то сделать? Специалисты призывают обратить внимание на знаменитую петербургскую Ротонду на Гороховой улице. Здесь буквально до последнего времени вандализм был серьезной проблемой, но после того, как жильцы объединились в совет дома, нелегальные экскурсии прекратились - теперь попасть внутрь можно только по договоренности с председателем, с согласия жильцов.

- Объединение собственников в совет дома или ТСЖ реально способно решить эту проблему, - подчеркивает член правления региональной общественной организации "Объединение советов многоквартирных домов" Андрей Китаев. - Сами собственники должны принять решение, чтобы допуск в парадные без их согласия был закрыт, в противном случае это уже прямое нарушение закона. А те организации, которые допускаются, должны заключить с жильцами договор и платить определенную сумму - привлечение дополнительных средств просто необходимо, чтобы дома-памятники могли выживать. Ведь содержать их в порядке по существующим тарифам невозможно.

По словам Китаева, реставрация доходных домов обходится в пять раз дороже, чем обычных, и исчисляется миллионами рублей. А за деньги, полученные от экскурсоводов, можно быть спокойным: по закону они могут пойти только на содержание объекта.

В редких случаях часть средств направляют на помощь при оплате коммунальных услуг многодетным семьям, пенсионерам или ветеранам, проживающим в этом доме.

На самом деле благо от посетителей может быть не только материальным. Иногда цивилизованные гости готовы помочь с уборкой в парадных или даже на внешней территории дома.

Тогда экскурсии становятся еще более интересными - зачастую жильцы пускают экскурсантов даже в свои квартиры, которые хранят не меньше, а то и больше любопытных деталей.

Это могут быть балконы, выйдя на которые можно руками потрогать знаменитые мозаики фасадов, уникальные мастерские художников с панорамными окнами, старинные узорчатые печи...

- У таких домов однозначно должен быть хозяин в лице объединения собственников, который за всем следит. Только при этом можно и открывать культурное наследие для посещений, и не создавать неудобств жильцам, и помогать сохранять здания. Все другие варианты приведут к тому, что водить экскурсии скоро будет просто некуда, - подытоживает общественный инспектор в сфере жилищно-коммунального хозяйства Санкт-Петербурга Елена Фидель.

Кстати, наиболее печальными потерями в доходных домах экскурсоводы называют наборные витражи и оригинальные двери. Их, изрядно покалеченные "дикими" экскурсантами, часто убирают под предлогом установки современных окон и дверей.

Но те же объединения собственников способны возвращать ценные элементы декора и восстанавливать их, тогда как в противном случае это практически невозможно.

Комментарий

Ольга Герасимова, председатель совета многоквартирного дома по улице Большая Зеленина, 28 (доходный дом герцога Лейхтенбергского):

- Конечно, надо собирать жильцов. Поначалу кто-то из собственников относится к созданию совета с недоверием, кто-то равнодушен, но со временем необходимость появления этого органа становится очевидной. Ведь когда люди не поодиночке ходят с каким-то вопросом, а от их лица выступает председатель - это совсем другое отношение. Появляется внимание к дому со стороны ЖКС, городских властей.