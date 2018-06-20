По Крымскому мосту проехали полмиллиона автомобилей

508 тысяч автотранспортных средств проехали по Крымскому мосту в обе стороны с момента его открытия.

- За 35 суток, с 16 мая по 19 июня, интенсивность движения в сторону Крыма превысила 274 тысячи автомобилей, в сторону Тамани - более 233 тысяч, - сообщил инфоцентр проекта.

В инфоцентре отметили, что трафик в сторону Краснодарского края превысил встречный поток лишь однажды. 12 июня, в последний из трех выходных дней, в направлении Тамани проехали 12,7 тысячи транспортных средств, а в Керчь - только 10 тысяч. А 10 июня, в начале выходных, поток в Крым превалировал в полтора раза. На полуостров по мосту въехали 15 тысяч автомобилей, а выехали - 10 тысяч.

Из общего числа 4,9 тысячи составили рейсовые и заказные автобусы. Интенсивность их движения в обе стороны одинаковая. В первой половине июня Крымский мост пересекали 140 автобусов в сутки (по 70 в каждую сторону), а с 15 июня ежедневное число автобусных рейсов выросло до 200 в обе стороны.

Справка "РГ"

Автодорога по Крымскому мосту является частью федеральной автомобильной дороги А-290 и находится в оперативном управлении ФКУ Упрдор "Тамань" Росавтодора. Имеет по две полосы движения в каждую сторону с пропускной способностью 40 тысяч автомобилей в сутки. Максимальная разрешенная скорость по Крымскому мосту составляет 90 километров в час, а остановки на нем запрещены.