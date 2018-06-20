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20.06.2018 14:45
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Шойгу: Потенциал войск в Крыму не оставляет шансов противнику

Текст: Иван Петров
В Севастополе в среду прошло выездное заседание коллегии Министерства обороны России. Уникальность его в том, что армейская верхушка впервые собралась на территории полуострова Крым. Тема коллегии, и это понятно, - развитие группировки войск, дислоцированных на российском полуострове и поблизости с ним. Цель этих войск - оборона Крыма от различного рода провокаций, диверсий и вражеских нападений.

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу начал выступление с краткого экскурса в историю полуострова. Для России, по его словам, Крым всегда имел огромное значение.

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"На протяжении почти двух с половиной веков здесь не раз решалась судьба Отечества. Вошли в мировую историю и стали нашей гордостью яркие победы Черноморского флота. И сегодня Крым продолжает играть важнейшую роль в обеспечении военной безопасности страны", - сказал глава военного ведомства.

На полуострове в настоящее время, продолжил Сергей Шойгу, создана и постоянно укрепляется уникальная межвидовая группировка.

"Ее современные высокотехнологичные системы вооружения не оставляют ни единого шанса потенциальному противнику, который осмелится посягнуть на исконно русскую территорию", - заверил министр обороны России.

При этом российские военные признали, что обстановка в мире сегодня остается напряженной. Так, в новой ядерной стратегии США Россия обозначена как основной противник. В свете этого Пентагон проводит модернизацию тактического ядерного оружия и объектов его хранения в Европе, привлекает к тренировкам пилотов неядерных членов альянса. Подрывают региональную стабильность и комплексы системы ПРО США, развернутые в 2016 году в Румынии (планируется ввод аналогичных объектов и в Польше).

"На фоне истерии руководства стран Балтии и Польши о якобы готовящейся против них российской агрессии численность натовских контингентов в Прибалтике, Польше, Румынии и Болгарии с 2015 года возросла с двух до 15 тысяч человек. В период учений НАТО группировка наращивается до 40-60 тыс. военнослужащих. Более того, на сессии Совета НАТО 8 июня текущего года принято решение о создании двух новых командований, отвечающих за защиту морских коммуникаций в северной Атлантике и обеспечение оперативных перебросок войск с континентальной части США на европейский театр военных действий", - напомнил Сергей Шойгу.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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В то же время активно совершенствуется транспортная инфраструктура для перевозки войск в Восточную Европу, упрощаются процедуры пересечения границ воинскими контингентами. С 2020 года НАТО планирует поддерживать в боеготовности к применению через месяц 30 батальонов, 30 авиационных эскадрилий и 30 боевых кораблей.

"Возникает вопрос, для чего и против кого все это делается? Хочу отметить, что по линии соприкосновения состоящих в НАТО государств с Россией, в том числе в Прибалтике, мы состав войск не наращиваем", - подчеркнул глава Минобороны России.

В работе коллегии кроме военных приняли участие глава Республики Крым Сергей Аксенов, губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, а также представители органов государственной власти, оборонно-промышленного комплекса и общественных организаций.

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