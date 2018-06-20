Севастопольский торгово-развлекательный и спортивный комплекс "Муссон" может возобновить работу в конце июня. В нем устранили большую часть нарушений пожарной безопасности, исправляют ошибки в системе энергоснабжения. Власти города и владелец ТРЦ пошли на контакт после того, как на закрытие спорткомплекса, где ранее тренировались сотни детей, обратил внимание президент России Владимир Путин во время прямой линии.

После трагедии в кемеровской "Зимней вишне" по итогам внеплановых проверок прокуратуры и МЧС в Севастополе приостановили деятельность 16 торговых центров. Четыре из них уже заработали после устранения нарушений, в других продолжаются работы. Лишь "Муссон" оказался в центре скандала.

Вместе с огромными торговыми площадями закрылся кинотеатр на тысячу зрителей, единственный в городе ледовый каток, спорткомплекс с площадками для баскетбола, волейбола и акробатики. И дело не в том, что горожане остались без досуга, а в том, что маленькие спортсмены лишились тренировок, а почти 2000 предпринимателей, продавцов и сотрудников комплекса - работы.

В комплексе нашли более 100 нарушений пожарной безопасности. Примечательно, что до волны проверок и резонанса из-за "Зимней вишни" о них никто не подозревал.

24 мая суд приостановил эксплуатацию пяти корпусов. А 6 июня три корпуса были закрыты Гагаринским районным судом еще на 60 суток из-за нарушений правил пользования электроэнергией (в них расположены детский развлекательный комплекс площадью 7000 квадратных метров, ледовый каток, боулинг, бильярд, рестораны, продуктовый супермаркет, магазины электроники).

Сегодня стало известно, что Севастопольский городской суд заменил это административное наказание штрафом, поскольку большинство проблем, связанных с электрикой, устранены. Однако продолжают действовать определения суда о приостановке работы ТРЦ из-за нарушений пожарной безопасности.

Также поданы иски о сносе: во время проверки выяснилось, что некоторые корпуса ТРЦ (среди них и спорткомплекс) не введены в эксплуатацию и построены на земле, предназначенной для других целей. Правительство города потребовало в Арбитражном суде Севастополя снести 15 объектов самовольного строительства. Суд в качестве обеспечительных мер запретил владельцу распоряжаться этой недвижимостью и передавать ее в пользование, а Севреестру - регистрировать переход прав на нее.

Позже власти решили пойти на уступки владельцу и помочь провести процедуру изменения вида разрешенного использования земли, чтобы узаконить построенное. При этом иск о сносе из арбитражного суда так и не отозвали, он будет рассмотрен 17 июля.

Несмотря на внушительное число нарушений, с которыми работал огромный торгово-развлекательный центр, владелец комплекса Владимир Плотка заявил, что власти города к нему предвзяты, поскольку лишь его ТРЦ получил такой длинный список претензий. А чиновники уверяли, что во всех закрытых объектах массового пребывания людей, кроме "Муссона", активно устраняют нарушения.

Только после вмешательства президента конфликтующие стороны смогли договориться.

На заседании городской комиссии по чрезвычайным ситуациям стало известно, что в ТРЦ выполнены 70 процентов предписаний МЧС. В частности, оборудована пожарная сигнализация в спорткомплексе. Но есть пункты, для устранения которых потребуется разработка техдокументации и реконструкция помещений, а значит время и серьезные финансовые затраты. Так, на весь комплекс надо разработать и утвердить специальные технические условия пожарной безопасности, предоставить проекты электроснабжения. А в ресторане, цокольном этаже детского развлекательного комплекса, кинозалах оборудовать вторые эвакуационные выходы.

- По нормативам пожарной безопасности из помещений с пребыванием более 50 человек требуется два обособленных выхода, - пояснил замначальника ГУ МЧС России по Севастополю Алексей Степанов. - В кинотеатре два выхода, но они не обособленные, потому что ведут в один коридор. Второй эвакуационный выход отсутствует.

По словам Владимира Плотки, для приведения помещений в норму нужен переходный период. Часть нарушений он готов исправить, в частности, в сжатые сроки подготовить техусловия для спорткомплекса. А другие намерен оспаривать в суде.

- Мгновенно все нельзя сделать, по всей стране так, - объясняет владелец комплекса. - Я написал приказ, чтобы в кинозал пускали только 49 человек, а лишние стулья демонтировали. А куда "прилепить" лестницу из ресторана, не представляю.

Окончательное решение об открытии ТРЦ примет суд, заседания назначены на 21 и 25 июня.

Кстати

После проверок пожарной безопасности правительство Севастополя подало иски о сносе еще трех торговых центров, которые считает самостроями, - "Добрострой", "Сварог" и "Соловьи". В апреле Ленинский районный суд отказался приостановить деятельность строительного гипермаркета "Добрострой" по иску прокуратуры, так как его владельцы представили документы, подтверждающие устранение нарушений пожарной безопасности. 4 июня в Арбитражный суд Севастополя поступило заявление с требованием снести за счет собственников одноэтажное здание ТЦ площадью 4,4 тысячи квадратных метров, освободить самовольно занятый участок площадью 900 квадратов и расторгнуть договор аренды участка площадью два гектара, заключенный в 2006 году. В тот же день в суд поступили иски о сносе четырехэтажного ТЦ "Сварог" и комплекса из восьми торговых центров по улице Соловьева, 12. Последний иск оставлен без движения до конца июня.

19 июня после встречи с владельцем «Добростроя» Сергеем Лисейцевым вице-губернатор Севастополя Илья Пономарев сообщил, что стороны договорились подписать мировое соглашение и оформить недвижимость ТЦ в соответствии с законодательством.