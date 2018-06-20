В Евпатории женщину унесло в море на матрасе

В Крыму спасатели подняли на катер и доставили на берег женщину, отнесенную на небезопасное расстояние в море.

Случай произошел вблизи поселка Заозерный на западном побережье полуострова, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по РК. Спасатели проводили плановое патрулирование береговой полосы, когда увидели женщину на надувном матрасе, просившую о помощи. Ее отнесло от берега на расстояние около 400 метров и продолжало сносить в сторону моря. Сотрудники МЧС подняли 38-летнюю жительницу Севастополя на катер и доставили ее на берег. В медицинской помощи она не нуждалась.

Инциденты подобные этому регулярно происходят в Крыму в период курортного сезона. В мае спасатели помогли вернуться на берег керчанину, унесенному на надувном матрасе на 800 метров в море. Не всегда такие случаи заканчиваются хорошо для отдыхающих. Спасатели просят крымчан и гостей полуострова не пренебрегать собственной безопасностью.