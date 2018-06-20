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20.06.2018 15:39
Рубрика: Спорт

В Сочи появился новый турмаршрут "Хмельная миля"

Текст: Ольга Максимова (Краснодарский край)

В олимпийской столице для футбольных болельщиков запустили специальный пивной тур "Хмельная миля", в который вошли 17 рекомендованных объектов гастрономического туризма. Гостей ЧМ-2018 зовут посетить пять точек близ Олимпийского парка, еще столько же в горном кластере и семь в центральной части города.

Фото: Ольга Максимова/ РГ
Гостей ЧМ-2018 познакомят с российской кухней

В список вошли рестораны, раковарни, гастропабы и мини-пивоварни. На выбор для фанатов более 20 видов различных сортов пенного: от классических вкусов до фруктовых. К примеру, есть малиновое, цитрусовое и вишневое. Есть как привезенное, так и сваренное на курорте.

- Маршрут для любителей солода и хмеля мы подготовили специально для гостей и болельщиков первенства, - рассказал корреспонденту "РГ" министр курортов, туризма и олимпийского наследия региона Христофор Константиниди. - В него вошли объекты гастрономического туризма Сочи, специализирующиеся на приготовлении блюд черноморской кухни и напитков из хмеля. Проходит он по самым популярным местам досуга Большого Сочи и охватывает каждую из зон притяжения туристов: зрителей стадиона "Фишт", гостей фан-зоны в центральной части курорта и горной Красной Поляны.

К популярному у футбольных фанатов напитку придумали и разнообразные закуски. Так, в Имеретинской низменности - в непосредственной близости к принимающему матчи ЧМ-2018 стадиону - предлагают традиционное для курорта хачапури (лепешка с сыром). А вот горная часть муниципалитета готова удивлять запеченной до хрустящей корочки барабулькой, черноморскими мидиями под сырной корочкой и как минимум десятью способами приготовления раков. Тут же могут провести и мастер-класс по тому, как правильно их есть. эту вкуснятину.

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