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20.06.2018 17:14
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Сочи испытали первый российский солнцемобиль

Текст: Ольга Максимова (Краснодарский край)
В среду на сочинской трассе "Формулы-1" прошли испытания первого российского солнцемобиля SOL. Чудо техники уверенно преодолело несколько кругов известного трека на скорости до 80 километров в час.
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

Форма необычного авто напоминает катамаран. Весит он не более 200 килограммов, а движется почти бесшумно.

Фото: depositphotos.com
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- Ощущения необычные, - признается после первого круга управлявший солнцемобилем гонщик, пилот SMP Racing Дэвид Маркозов. - Но машина идет хорошо, проблем особых нет. Пожалуй, стоит только немного отрегулировать тормозную систему. Но это все мелочи.

Выполнено транспортного средство из композитных материалов российского производства. Его корпус, как и некоторые элементы ходовой части, созданы из углепластика, который часто используют в сфере авиации и военной техники. Энергию же для движения машина получает от солнечных панелей площадью четыре квадратных метра, установленных прямо на ее крыше.

- Разработан он для участия в специальных спортивных соревнованиях - гонках на солнцемобилях - и способен развить скорость в 150 километров в час. Максимальную скорость может показать на прямом участке, на сочинской гоночной трассе получилось разогнаться только до 80 километров в час, - объясняет руководитель команды разработчиков Polytech Solar Team, созданной на базе Молодежного конструкторско-технологического бюро Санкт-Петербургского политехнического университета Евгений Захлебаев. - Для максимального заряда системе необходимо провести на солнце как минимум шесть часов. В Сочи с этим, разумеется, нет проблем. Плюс накапливается энергия и во время движения машины.

Фото: Юрий Зубко/РГ
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Как выяснилось, авто может преодолеть расстояние более чем в 500 километров. Оснащено автоматическим поддержанием оптимальной скорости, а также системой видеонаблюдения в кабине пилота и передачей его показателей в режиме онлайн. Плюс для безопасности водителя установлена стальная пространственная рама.

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