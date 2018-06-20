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20.06.2018 19:40
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Кошки, отлитые в чугуне

Аллея с ними стала достопримечательностью Тюмени
Текст: Анатолий Меньшиков (Тюмень)
Российская газета - Неделя - Урал №7596 (133)
В эти дни на портале "Тюмень - наш дом" администрация города проводит опрос жителей, по нраву им или нет идея установить оригинальную скамью в сквере Сибирских Кошек. Свое название сквер также получил в результате голосования.
Фото: Анатолий Меньшиков/РГ У большинства людей композиция вызывает явную симпатию. Фото: Анатолий Меньшиков/РГ
У большинства людей композиция вызывает явную симпатию. Фото: Анатолий Меньшиков/РГ

Минуло почти десять лет с момента открытия группы скульптурных композиций с двенадцатью кошками. Кто бы тогда подумал, что сквер станет одним из самых привлекательных для туристов уголков старого сибирского города, чему в свое время поразились даже кураторы туротрасли.

Сквер-аллея соединяет две ключевые улицы исторического центра Тюмени. Посреди тротуара - гранитные тумбы с резвящимися чугунными животными. На них задерживают взор даже завсегдатаи этих мест. А гости города обычно останавливаются, пристально, не без некоторого удивления разглядывают. Иных смущает цвет кошек - золотистый, для них это странность, безвкусица. Ну а у большинства людей композиция вызывает явную симпатию и желание сфотографироваться рядом с кошками, в обнимку с ними, а то и, как многие дети, взобравшись на скульптуры.

Фото: Отдел по связям с общественностью екатеринбургского зоопарка
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От излишне тесных физических контактов краска стала стираться, открывая чернь чугуна, а отдельные изваяния были "травмированы" и оставались без фрагментов хвостов и лап. В Сети появилась петиция горожан с просьбой к властям восстановить утраченное, что и было сделано - отреставрированные кошки засияли в первозданном виде.

Мало кому известно, что родом они с Южного Урала. Их отлили на знаменитом заводе в Каслях. Авторы трех скульптурных композиций также из Челябинской области. А вот в честь каких таких сибирских кошек назван сквер, многие знают. В честь спасительниц блокадного Ленинграда. Его не смогли оккупировать гитлеровцы, но практически захватили крысы. Миллионы грызунов поедали скудные запасы съестного, уничтожали произведения искусства, нападали на обессиленных людей и могли погубить блокадников, распространяя смертельную эпидемию.

С крысами, оказалось, способны справиться только кошки. Сначала их завезли из Ярославской области, затем отправили пятитысячный "десант" из Западной Сибири. Согласно легенде, тюменские милиционеры, собиравшие ополчение из домашних животных, первым добровольцем записали черно-белого кота Амура, которого хозяйка принесла на приемный пункт. Сибирских крысоловов использовали, в частности, для охраны художественных ценностей в музеях и дворцах.

Да, а что за скамья для сквера, спросите? Ажурное изделие со спинкой в виде грациозных кошек.

Кстати

В службе охраны Эрмитажа кошки находятся с XVIII века по сей день. Почетных четвероногих ветеранов отправляют на довольствие в музей кошек. В Санкт-Петербурге к ним трепетно относятся. Можно сказать, боготворят. В городе свыше десятка посвященных им больших и малых скульптурных изображений, в том числе в честь блокадных защитниц. Есть и величественный памятник. Весть об открытии композиции в Тюмени питерцы восприняли с интересом и благодарностью.

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