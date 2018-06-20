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20.06.2018 09:53
Рубрика: Спорт

Болельщики ЧМ-2018 прошлись ночью по музеям Екатеринбурга

В Екатеринбурге прошла футбольная "Ночь музеев", приуроченная к чемпионату мира, матчи которого проходят и на Среднем Урале. 25 локаций открыли свои двери с шести часов вечера до полуночи, чтобы рассказать всем желающим о главных особенностях города.
Текст: Галина Соловьева
Фото: Татьяна Андреева

Кроме основных экспозиций, гостей ждали сюрпризы. Шесть площадок уделили особое внимание главной теме месяца - футболу, и выделили для него отдельное место. Одной из самых популярных тематических точек стал музей истории Екатеринбурга. На выставке "ДО: УРАЛА" были показаны уникальные снимки футбольных команд Уралмашзавода 30х-80х годов прошлого века в схватке с ведущими командами СССР и на местных турнирах. На черно-белых снимках застыло время: главные матчи века, напряженные игроки, радость болельщиков - все это уместилось на 30 снимках.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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- С нашей выставкой уже произошел удивительный случай! - поделилась заведующая выставочного отдела Нинель Бритвина. - На днях в музей зашел пожилой мужчина и, всмотревшись в один из снимков, вдруг сказал: "Так это же я"! Дело в том, что фотографии, который мы представили, не были подписаны, и кто на них подлинно неизвестно. Представьте, каждый цех имел по одной-две команды! Тогда вообще все играли в футбол. Так что вот так установить личность - большая удача.

А вот в Доме Поклевских-Козелл гостям организаторы-волонтеры решили удивлять гостей фотовыставкой о том, какие изменения случились в архитектуре Екатеринбурга с начала прошлого столетия. Также была показана коллекция уникальных марок с чемпионатов мира разных лет, атрибутов добровольческой деятельности. Помимо этого, в коллекцию вошли мячи с подписями известных людей.

"Одни из главных трофеев - автографы французского спортсмена Марселя Десайи и русского полузащитника Алексея Смертина", - рассказала организатор выставки Дарья Потехина.

Другие любопытные мячи разместились совсем рядом, в музее архитектуры и дизайна. Лимитированную серию главных футбольных атрибутов вручную расписал и представил Андрей Елецкий.

Кстати

Не прошла мимо футбольного праздника и свердловская филармония. Здесь на выставке показали видение русско-итальянского ярого фаната футбола и творца Елены Подкорытовой. В своих работах женщина попыталась в прямом смысле соединить главное: культуру, лица ведущих футбольных звезд и главные символы разных наций.

- Выставки нас приятно удивили, - отметили гости из Кирова Илья и Александр. - Никак не ожидали, что впишем в свой график музеи. Это прямо-таки сюрприз!

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