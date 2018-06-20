Ямал, Югра и Тюмень продлили договор о сотрудничестве до 2025 года

Стороны решили продлить действие документа до 2025 года. "Договор между органами власти трех субъектов России был подписан почти 14 лет назад и пролонгируется уже в третий раз. Одно это свидетельствует о его значимости и жизнеспособности", - отметил полпред президента России в УрФО Игорь Холманских, открывая церемонию подписания документа. При подготовке договора особое внимание уделено созданию условий для реализации межрегиональных инфраструктурных проектов.

Подписи под договором поставили временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова, временно исполняющий обязанности губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. На подписании присутствовали глава Тюменской областной Думы Сергей Корепанов, председатель Думы Ханты-Мансийского автономного округа Борис Хохряков и председатель Законодательного собрания ЯНАО Сергей Ямкин.

"Для Ямала это особый документ. Благодаря программе "Сотрудничество" мы реализуем строительство автомобильной дороги до столицы округа, Салехарда. Это поистине интеграционный проект, который соединит все три субъекта. Та логика, которая есть в программе (единение, экономическое и социальное, для комфорта жителей), воплощается в этом проекте в полной мере. Хочу поблагодарить за плодотворную и эффективную работу Александра Викторовича Моора и Наталью Владимировну Комарову", - отметил временно исполняющий обязанности губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Напомним, впервые договор между органами власти Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов был подписан 9 июля 2004 года. В дальнейшем он пролонгировался в 2008 и 2013 годах. Последний раз его подписывали глава Тюменской области Владимир Якушев, губернаторы Югры и Ямала Наталья Комарова и Дмитрий Кобылкин. Этот документ стал одним из важных условий сохранения устойчивого социально-экономического развития трех регионов сложно построенного субъекта Российской Федерации, благополучия его жителей.

В рамках договора между органами государственной власти Тюменской области и автономных округов с 2005 года реализуется совместный проект - программа "Сотрудничество". За этот период осуществлено 173 крупных проекта (без учета введенных участков дорог) по различным направлениям, из них 112 - в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, 25 - в Ямало-Ненецком округе, 36 проектов - в Тюменской области.

Ведется строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог между регионами. Субсидируются пассажирские перевозки, выполняемые авиационными видами транспорта по маршрутам, соединяющим Тюмень с северными городами, и водным транспортом на линии Тобольск - Ханты-Мансийск - Салехард. Проводится реконструкция транспортной инфраструктуры, осуществляется социальная поддержка отдельных категорий граждан: социальные выплаты, предоставление жилья жителям из Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов. Ведется строительство и реконструкция социальных объектов по заявкам территорий трех регионов, выплачиваются доплаты к пенсиям неработающим пенсионерам Югры и Ямала, выехавшим на постоянное место жительства в Тюменскую область, и другие важные для югорчан, ямальцев и тюменцев проекты.

"Выстроенная модель абсолютно жизнеспособна, это доказали многие годы работы договора и существования программы "Сотрудничество". Если говорить о том, что можно еще развивать, то мы будем увеличивать поставки продуктов с юга Тюменской области, проводить больше ярмарок. Кроме того, среди перспективных направлений совместной работы - образование, здравоохранение, жилищные программы", - отметил, комментируя подписанный документ, Александр Моор.

Среди важнейших проектов для ХМАО, которые реализуются субъектами совместно, глава Югры Наталья Комарова назвала ввод в эксплуатацию комплексного автомобильно-речного вокзала в Березово, завершение реконструкции автодороги Сургут-Лянтор. "Очень мощный проект, который реализуется через программу "Сотрудничество", - центральная больница в Нижневартовске", - подчеркнула она.

"Дорога Надым-Салехард - самый долгожданный, очень необходимый для нас проект. Наши жители ее очень ждут. Мы сейчас активно наращиваем темпы, будем искать дополнительные ресурсы, чтобы ускорить строительство и связать западную часть округа с федеральной сетью дорог", - рассказал по итогам подписания временно исполняющий обязанности губернатора округа Дмитрий Артюхов. Он также подчеркнул, что не меньшую важность имеют социальные проекты, среди которых переселение на юг Тюменской области и выплаты ветеранам.

"Программа "Сотрудничество" охватывает интересы всех ямальцев, в том числе жителей отдаленных поселков. Есть планы по приобретению флота, обеспечению жителей качественным водным транспортом", - заключил Дмитрий Артюхов.