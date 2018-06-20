"Иллюминации" соберут в ТюмГУ ведущих философов разных стран

С 23 по 29 июля в Тюмени состоится летняя школа "Иллюминации". Центральными темами для обсуждений станут развивающиеся в последние годы направления философской мысли: темные онтологии, неорационализм, когнитивный капитализм и критика труда. Школа объединит студентов и ведущих экспертов из России, Австрии, США и других стран.

"Летняя школа "Иллюминации" - необычный для российских условий проект: философы со всего мира собираются для того, чтобы обсудить актуальные проблемы современного общества и способствовать распространению новых философских идей среди своих коллег. То, что подобное мероприятие проходит именно в Тюменском госуниверситете, показывает, что наш вуз постепенно формирует устойчивые связи с мировым научным сообществом, начинает представлять для него интерес и, соответственно, вовлекается в его деятельность", - сообщил ТАСС замдиректора Института социально-гуманитарных наук ТюмГУ Алексей Павловский.

Экспертами станут сотрудник факультета эстетики и политики Калифорнийского института искусств Эндрю Кальп, доцент департамента философии Венского университета Дилан Тригг, профессор философии Американского университета Бейрута Рэй Брассье, старший исследователь в Институте философии РАН Андрей Родин, доцент кафедры теоретической социологии и эпистемологии Института общественных наук РАНХиГС Денис Сивков и другие.

Основная цель школы - построение диалога между мыслителями, находящимися в критической позиции по отношению друг к другу.

Участвовать в школе могут все желающие независимо от академического статуса, возраста и иных формальных критериев. Единственным обязательным условием является свободное владение английским языком. Для участия необходимо написать эссе и зарегистрироваться на сайте школы. Школа организована совместно Центром новой философии и Институтом социально-гуманитарных наук ТюмГУ. Организаторы оплачивают проживание и питание участников. Место проведения: База отдыха ТюмГУ "Лукашино", Тюменская область.

Сайт Тюменского госуниверситета

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой ТюмГУ