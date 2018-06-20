"Иллюминации" соберут в ТюмГУ ведущих философов разных стран

Новости

Земекис, Куарон и дель Торо экранизируют книгу Роальда Даля "Ведьмы" 13:52
Совфед одобрил закон о блокировке карт банком при подозрении на хищение 13:51
Камчатского депутата привлекут к ответственности за езду на коне 13:48
В России расширилась линейка поставочных фьючерсов на топливо 13:45
По Крымскому мосту проехали полмиллиона автомобилей 13:45
Вышел трейлер новой комедии звезды 90-х Вупи Голдберг 13:37
В штабе Собянина предупреждают о фейковых сайтах в поддержку Собянина 13:35
СМИ: Мадридский "Реал" подписал вратаря украинской "Зари" 13:21
В ООН обеспокоились безнаказанностью украинских радикалов 13:20
Совфед разрешил детям из Беларуси бесплатно учиться в заграншколах РФ 13:20
Новосибирцы испекут 125-метровый пирог массой две тонны 13:19
Пол Маккартни выпустил новый сингл и сообщил о выходе альбома 13:15
В Забайкалье три человека погибли в ДТП 13:14
Главный синоптик Петербурга пообещал новый циклон с дождем 13:12
В Хамовниках ограничено движение из-за матча Португалия - Марокко 13:05
Гатилов: Причины выхода США из СПЧ ООН вызывают недоумение 13:00
Биатлонист Шипулин - футболисту Дзюбе: Тема, ты - король 12:56
Песков рассказал о реакции Путина на победу нашей сборной 12:54
Маттеус: Меня очень радует чемпионат мира в России 12:52
Ford и Volkswagen создадут альянс 12:50
Успехи сборной России спровоцировали ажиотажный спрос на атрибутику 12:43
Немецкое издание извинилось перед сборной России 12:43
В Киеве должникам начали отключать канализацию 12:35
По реновации в Москве до конца года расселят 70 домов 12:34
Актер Андрей Соколов впервые выйдет на сцену Театра наций 12:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие важные изменения ждут СНТ в 2019 году
Какие важные изменения ждут СНТ в 2019 году
21 июня "РГ-Неделя" опубликует "Полезную книжку" о пенсионной реформе
21 июня "РГ-Неделя" опубликует "Полезную книжку" о пенсионной реформе
В России могут ввести пошлины на покупки из-за рубежа
В России могут ввести пошлины на покупки из-за рубежа
20.06.2018 12:36
Проект: В регионах

"Иллюминации" соберут в ТюмГУ ведущих философов разных стран

С 23 по 29 июля в Тюмени состоится летняя школа "Иллюминации". Центральными темами для обсуждений станут развивающиеся в последние годы направления философской мысли: темные онтологии, неорационализм, когнитивный капитализм и критика труда. Школа объединит студентов и ведущих экспертов из России, Австрии, США и других стран.

"Летняя школа "Иллюминации" - необычный для российских условий проект: философы со всего мира собираются для того, чтобы обсудить актуальные проблемы современного общества и способствовать распространению новых философских идей среди своих коллег. То, что подобное мероприятие проходит именно в Тюменском госуниверситете, показывает, что наш вуз постепенно формирует устойчивые связи с мировым научным сообществом, начинает представлять для него интерес и, соответственно, вовлекается в его деятельность", - сообщил ТАСС замдиректора Института социально-гуманитарных наук ТюмГУ Алексей Павловский.

Экспертами станут сотрудник факультета эстетики и политики Калифорнийского института искусств Эндрю Кальп, доцент департамента философии Венского университета Дилан Тригг, профессор философии Американского университета Бейрута Рэй Брассье, старший исследователь в Институте философии РАН Андрей Родин, доцент кафедры теоретической социологии и эпистемологии Института общественных наук РАНХиГС Денис Сивков и другие.

Основная цель школы - построение диалога между мыслителями, находящимися в критической позиции по отношению друг к другу.

Участвовать в школе могут все желающие независимо от академического статуса, возраста и иных формальных критериев. Единственным обязательным условием является свободное владение английским языком. Для участия необходимо написать эссе и зарегистрироваться на сайте школы. Школа организована совместно Центром новой философии и Институтом социально-гуманитарных наук ТюмГУ. Организаторы оплачивают проживание и питание участников. Место проведения: База отдыха ТюмГУ "Лукашино", Тюменская область.

Сайт Тюменского госуниверситета

 

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой ТюмГУ


В регионах

Главное сегодня

Чемпионат мира по футболу - 2018
Специальный проект
Чемпионат мира по футболу - 2018
Песков рассказал о реакции Путина на победу нашей сборной
В России может подорожать водка
Совфед назначил экс-министра Михаила Меня аудитором Счетной палаты
Нетаньяху поблагодарил США за выход из СПЧ ООН