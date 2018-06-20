На уральском озере перевернулась лодка с детьми

Несчастьем закончился сегодня отдых на озере Кундравы в Чебаркульском районе. Днем здесь потерпела крушение небольшая лодка, в которой находились двое детей и взрослый.

Мужчина с мальчиками восьми и двенадцати лет рыбачили в двух сотнях метров от берега когда их судно - двухместная металлическая лодка типа "Камышовка" - перевернулось.

"Один парнишка смог сам доплыть до берега, второго спасли люди, проплывавшие неподалеку на другой лодке. А вот взрослому спастись не удалось", - передает пресс-служба МЧС Челябинской области.

Трагедии, уверены спасатели, удалось бы избежать, надень рыбаки спасжилеты.

Сейчас на водоеме продолжаются поиски мужчины, привлечены дополнительные силы и средства. "Будут задействованы водолазные группы", - добавили в МЧС.