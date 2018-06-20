Всего за несколько лет екатеринбургский пенсионер сумел отгородиться от мира многометровой кучей мусора, поссориться со всеми соседями и стать героем обширнейшей деловой переписки.

Беспокойные отходы

Необычное сооружение видно издалека - многоступенчатая башня из бытового мусора возвышается над забором одноэтажного домика на улице Советских Женщин. Основание пирамиды занимает чуть ли не все четыре сотки придомовой территории и уже грозит выползти на улицу - деревянный забор накренился и вот-вот рухнет под натиском отходов. Редкие пешеходы быстро переходят на другую сторону дороги, зажимая носы. А вот соседям бежать от тошнотворного запаха некуда - они стали заложниками только на первый взгляд комичной ситуации.

- Мучаемся уже лет шесть. Дом и участок разделены на две части. 90-летняя владелица этой половины давно живет в другом городе. На ее квадратных метрах прописан сын, Евгений Жуков, по возрасту вроде пенсионер. Он и раньше приносил разные вещи со свалок, пытался их продать. А сейчас тащит все подряд - не только старый хлам и ветошь, но и пищевой мусор. Хозяева, что живут через стенку, не вмешиваются, они часто меняются. А мне достается больше всех - мой участок рядом с Жуковым. На днях я нарастил железный забор, иначе "мусорная река" просто затопит двор, - вводит в курс дела ближайший сосед "собирателя" Борис Майданик.

Соседка Галина, чей дом через дорогу, в красках рисует страдания местных жителей. Стоны и проклятия раздаются обычно с той стороны, куда дует ветер. А в теплую безветренную погоду куча мусора начинает "куриться", как вулкан. Ядовитые испарения ежеминутно отравляют воздух, ведь помимо всего прочего в отходах покоится (а точнее, беспокоится) различная органика: очистки, говяжьи кости, позеленевшие буханки хлеба, тухлые яйца... Бесплатному угощению рады только насекомые и грызуны - таких громадных крыс, какие водятся на этой улице, больше не видели нигде.

Синдром Плюшкина

Один раз соседи взбунтовались и устроили субботник - пока Жукова не было дома, вывезли мусор со двора. В ответ он наглухо заколотил калитку и вскоре восстановил пирамиду в прежних объемах. Поэтому с улицы к домику сейчас не подойти. Никому и никак - в этом мы убедились сами. Удалось только заглянуть со стороны соседнего участка во внутренний дворик, заросший деревьями и так же заваленный хламом. Но на стук и крики никто не ответил. Говорят, попасть внутрь не могла даже престарелая мать Жукова, которая последний раз приезжала три года назад. Постучала по забору соседским молотком, повздыхала и уехала обратно в Камышлов.

Как же попадает внутрь сам хозяин? По словам соседей, он просто перелезает через "парадный" забор, карабкается на кучу мусора, а потом съезжает с импровизированной горки прямо к дому. Покидает свое жилище тем же путем, только в обратном направлении. Говорят, застать его трудно, надо специально караулить. Например, сотруднице энергосбыта, прибывшей с поручением снять показания счетчика и вручить счет за электричество, не повезло - ушла, так и не дождавшись. Кстати, по словам Николая (еще одного соседа Жукова), пожарные, увидев "огнедышащий" зиккурат, сказали: "Лучше пусть он элект­ричество ворует, чем печку затопит,- первый раз может стать последним".

Один раз увидеть Жукова удалось участковому, которого вызвали соседи. Хозяин избушки как раз вернулся домой с добычей (он перевозит ее в тележке, которую потом оставляет на улице). По словам присутствовавшего при встрече Бориса Майданика, Жуков тогда заявил, что мусор - это его имущество, трогать кучу никто не имеет права, и вообще был спокоен, логичен и красноречив. Участковому пришлось отступить.

Говорят, у психиатров есть название подобной болезненной запасливости - "синдром Плюшкина". Но определить, в самом деле это болезнь или "тяжелая социальная запущенность", очень трудно. Причем принудительно отправить на лечение потенциального больного невозможно: он должен дать добровольное согласие. Соседи Жукова не считают его пристрастие к мусору психической болезнью, поэтому действовали наиболее предсказуемым путем - обращались в различные инстанции.

Собственник не установлен

В официальном постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела от 8 июня 2017 года за подписью участкового уполномоченного отдела полиции № 5 УМВД России по Екатеринбургу майора полиции Юлии Карнаушенко наличие "нарушения" не отрицается. Но масштаб бедствия явно преуменьшен, сведен к обычному бытовому конфликту. Отсюда и резюме: "Проведена профилактическая беседа о недопустимости нарушения общественного порядка и необходимости мирного урегулирования всех спорных вопросов".

- Я и не хотел, чтобы возбудили уголовное дело! У меня денег нет на суды - пенсия минимальная. Думал, разберутся в административном порядке. А в сентябре прошлого года получил ответ за подписью замначальника отдела полиции № 5 Рыжова. Цитирую: "Привлечение к административной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических и противопожарных норм не входит в компетенцию полиции". Куда только я ни писал, никто не захотел взяться за настоящее, не бумажное, решение этой проблемы", - возмущается Борис Майданик.

Его переписка с "органами" действительно потрясающе обширна и удручающе нерезультативна. Ведущие сотрудники и руководители подразделений МВД, комитета благоустройства и комитета по экологии и природопользованию администрации Екатеринбурга и других ведомств факт существования несанкционированной свалки признают, но, судя по ответам, словосочетание "частная собственность" их просто парализует. Екатеринбургский отдел Роспотребнадзора вообще не стал долго думать и процитировал в ответ статью 25 Конституции РФ о неприкосновенности жилища и невозможности попасть в него против воли проживающих - только на основании судебного решения.

Активность - хоть какую-то - проявило лишь МЧС. Представители отдела надзорной деятельности и профилактической работы организовали выездную проверку и направили запрос в Росреестр с целью установить собственника земельного участка и половины дома. Но, оказалось, запрошенные сведения в архивах отсутствуют. На этом основании пожарные сделали вывод об отсутствии состава административного правонарушения и прекратили расследование. Получается, факт правонарушения есть, а состава правонарушения нет. А если полыхнет вся эта куча?

Характерно, что юристы, к которым мы обращались за комментарием, дружно отказывались вникать в ситуацию и тем более давать ей оценку

- Комментировать не могу. Мы не разбираемся в таких нюансах, - честно признался, например, сотрудник Уральского центра по защите прав граждан.

Считаем ступеньки

А вот экологи оказались более ответственными.

- Случай вопиющий, - считает Галина Пахальчак, председатель Общественного совета при министерстве природных ресурсов и экологии Свердловской области, член Общественного совета Росприроднадзора по УрФО. - Гниющие отходы в таких количествах в центре города - прямой путь распространения инфекций, источник эпидемий. Даже для промышленных предприятий, временно складирующих отходы на своей территории, установлен конкретный срок хранения утильсырья. Для его продления требуется разрешение. Здесь же вообще нет никакого контроля. Надо срочно что-то делать.

Эксперт советует жителям обратиться в администрацию своего района и в Роспотребнадзор - только не екатеринбургский, а областной. Получается, в поисках справедливости многострадальные горожане пропустили самую первую, скажем так, ступеньку лестницы из инстанций - администрацию родного района (квартальный, с которым у них разговора не вышло, не в счет).

Кстати, у "мусорной" проблемы есть еще один аспект - социальный. По-человечески очень жаль не только соседей, но и самого добровольного отшельника, отгородившегося от мира баррикадой из мусора и, похоже, никому не нужного. Даже если отходы вывезут сегодня - завтра "человек с мешком" снова заложит фундамент очередной горы.

Есть выход

Выслушав рассказ корреспондента "РГ" о мусорной пирамиде, заведующая сектором по работе с обращениями граждан администрации Ленинского района Екатеринбурга Елена Обвинцева сначала растерялась:

- Тупиковая ситуация. Не знаю, куда еще обращаться, жители и так уже везде постучались. Была бы свалка на муниципальных землях, мы бы ее вывезли, а так…

Но потом чиновница предложила написать заявление со всей предысторией и пообещала разобраться. По ее словам, если жители не хотят судиться с соседом сами, администрация вправе передать их заявление в прокуратуру.

Между тем

Для борьбы с несанкционированными свалками Минприроды РФ ввело систему электронного общественного контроля "Наша природа". В тестовом режиме она работает уже на территории девяти регионов (Свердловской области среди них нет). По всей стране электронный общественный контроль запустят только к 2020 году.