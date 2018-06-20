Сергей Корепанов отметил важность продления трехстороннего договора

Продление договора между органами государственной власти Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа - важное политическое решение, свидетельствующее о сохранении выбранного курса стабильности и поступательного развития трех субъектов.

Это событие демонстрирует общность позиций трех губернаторов во взгляде на будущее развитие регионов, на взаимоотношение между областью и округами. Это отметил председатель Тюменской областной Думы Сергей Корепанов, комментируя подписание важного документа.

Напомним, что накануне в Тюмени губернатор Югры Наталья Комарова, врио главы Ямала Дмитрий Артюхов и врио губернатора Тюменской области Александр Моор продлили договор между органами власти трех регионов до 2025 года.

Акцентируя внимание на важности этого события, Сергей Корепанов напомнил предысторию появления трехстороннего договора.

"В 1993 году была принята новая Конституция Российской Федерации, согласно которой все субъекты страны были признаны равноправными в отношениях между собой и с федеральными органами власти. Это породило ряд вопросов, связанных с упорядочением отношений между краями, областями и округами, входящими в их состав. Я был участником тех событий, будучи членом Совета Федераций, председателем Государственной Думы Ямало-Ненецкого автономного округа, председателем Тюменской областной Думы", - рассказал он.

По мнению спикера регионального парламента, важную роль в этом процессе сыграло рассмотрение вопроса в Конституционном суде РФ. Следствием чего и явилось заключение договоров между краями, областями и округами, входящими в их состав.

Заключение трехстороннего договора между Тюменской областью, Ямалом и Югрой позволило сохранить устойчивое социально-экономическое развитие регионов, а благодаря реализации программы "Сотрудничество" в области и округах было воплощено в жизнь свыше 170 значимых проектов.

"Программа "Сотрудничество" стала эффективным механизмом реализации социально- экономических задач на территории всех трех наших субъектов. Как отметил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Игорь Холманских, благодаря программе тысячи северян переехали на юг Тюменской области, получили высшее образование, медицинскую помощь, социальную поддержку. Этот договор одобрен людьми и органами власти. Неслучайно он был дважды пролонгирован", - отметил Корепанов.

По мнению спикера облдумы, ни в одном из других сложнопостроенных субъектов РФ не нашли столь удачную форму взаимодействия с округами, как в Тюменской области, ХМАО - Югре и в ЯНАО. Поэтому пролонгация договора - это скорее политический шаг, который преследует цели устойчивого социально-экономического развития наших регионов.

"Важна и своевременность пролонгации договора, поскольку правительства всех трех субъектов сейчас работают над бюджетами на период 2019-2021 годов, а действие предыдущего договора истекает 31 декабря 2020 года. Поэтому подписать его нужно было именно сейчас. Я абсолютно не сомневаюсь, что мои коллеги, депутаты Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, на ближайших заседаниях одобрят эти договоры и мы, руководители законодательных органов, поставим свои подписи под этими договоренностями", - резюмировал Корепанов.