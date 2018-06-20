Уникальный снимок с автографом Яшина покажут болельщикам ЧМ на Урале

Так, сегодня в галерее современного искусства откроется проект "Футболизм". Это дуэт двух сторон: известного художника Андрея Елецкого и культурного фонда Андрея Шихова. Задачей было показать, как менялся футбол на протяжении последнего столетия. Постмодернистские картины Елецкого организаторы решили показать вместе с советскими реликвиями: тематическими фигурками из чугуна и фарфора, которые предоставили сотрудники фонда.

- В советское время футболисты, как и киноактеры, были супергероями своего периода, - говорит Елена Шипицина, арт-директор галереи. - Соответственно, все фотографии и предметы, связанные с ними были крайне ценными. Мы решили продемонстрировать их современным зрителям. На тему дальнейшего развития футбола в истории удачно сымпровизировал Андрей Елецкий. В его работах можно найти много иронии и смешение стилей.

Изюминка выставки - черно-белый снимок сборной "Динамо" Льва Яшина с личными подписями всех игроков команды.

- Это фото - нереальная удача для любого коллекционера, - считает Андрей Шихов. - Я обошел множество барахолок в Москве, но ничего подобного найти не смог. И вот четыре месяца назад неожиданно позвонила женщина, вдова одного московского болельщика. Когда-то он совершил почти невозможное: ворвался в раздевалку и взял автографы всех членов команды, в том числе, легендарного вратаря Льва Яшина.

Вероятно, фотография сделана в начале 60-х годов.