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20.06.2018 11:48
Рубрика: Спорт

Уникальный снимок с автографом Яшина покажут болельщикам ЧМ на Урале

Чемпионат мира по футболу в Екатеринбурге в самом разгаре. Позади игра Египет-Уругвай, впереди еще три встречи. Однако матчи - не все, чем дышит город. Футбольной темой заражаются музыканты, архитекторы и художники.
Текст: Галина Соловьева
Фото: Татьяна Андреева/РГ Фото: Татьяна Андреева/РГ
Фото: Татьяна Андреева/РГ

Так, сегодня в  галерее современного искусства откроется проект "Футболизм". Это дуэт двух сторон: известного художника Андрея Елецкого и культурного фонда Андрея Шихова. Задачей было показать, как менялся футбол на протяжении последнего столетия. Постмодернистские картины Елецкого организаторы решили показать вместе с советскими реликвиями: тематическими фигурками из чугуна и фарфора, которые предоставили сотрудники фонда. 

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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 - В советское время футболисты, как и киноактеры, были супергероями своего периода, - говорит Елена Шипицина, арт-директор галереи. - Соответственно, все фотографии и предметы, связанные с ними были крайне ценными. Мы решили продемонстрировать их современным зрителям. На тему дальнейшего развития футбола в истории удачно сымпровизировал Андрей Елецкий. В его работах можно найти много иронии и смешение стилей.

Изюминка выставки - черно-белый снимок сборной "Динамо" Льва Яшина с личными подписями всех игроков команды.

- Это фото - нереальная удача для любого коллекционера, - считает Андрей Шихов. - Я обошел множество барахолок в Москве, но ничего подобного найти не смог. И вот четыре месяца назад  неожиданно позвонила женщина, вдова одного московского болельщика. Когда-то он совершил почти невозможное: ворвался в раздевалку и взял автографы всех членов команды, в том числе, легендарного вратаря Льва Яшина.

Вероятно, фотография сделана в начале 60-х годов.

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