Уникальный снимок с автографом Яшина покажут болельщикам ЧМ на Урале
Так, сегодня в галерее современного искусства откроется проект "Футболизм". Это дуэт двух сторон: известного художника Андрея Елецкого и культурного фонда Андрея Шихова. Задачей было показать, как менялся футбол на протяжении последнего столетия. Постмодернистские картины Елецкого организаторы решили показать вместе с советскими реликвиями: тематическими фигурками из чугуна и фарфора, которые предоставили сотрудники фонда.
- В советское время футболисты, как и киноактеры, были супергероями своего периода, - говорит Елена Шипицина, арт-директор галереи. - Соответственно, все фотографии и предметы, связанные с ними были крайне ценными. Мы решили продемонстрировать их современным зрителям. На тему дальнейшего развития футбола в истории удачно сымпровизировал Андрей Елецкий. В его работах можно найти много иронии и смешение стилей.
Изюминка выставки - черно-белый снимок сборной "Динамо" Льва Яшина с личными подписями всех игроков команды.
- Это фото - нереальная удача для любого коллекционера, - считает Андрей Шихов. - Я обошел множество барахолок в Москве, но ничего подобного найти не смог. И вот четыре месяца назад неожиданно позвонила женщина, вдова одного московского болельщика. Когда-то он совершил почти невозможное: ворвался в раздевалку и взял автографы всех членов команды, в том числе, легендарного вратаря Льва Яшина.
Вероятно, фотография сделана в начале 60-х годов.
"Ты просто космос, Стас". В соцсетях празднуют победу России над сборной Египта 11:17
Победа российской сборной по футболу в матче против команды Египта стала одним из самых обсуждаемых событий в социальных сетях - хэштеги #ЧМ2018 и #РоссияЕгипет вышли в топ российских трендов Twitter
Guardian: Россия - прекрасное место для проведения ЧМ-2018 10:52
По мнению британских журналистов, Россия "стала замечательным местом проведения ЧМ-2018". В издании The Guardian уверены, что многие любители футбола покинут страну с отличными воспоминаниями и другим взглядом на РФ
Станислав Черчесов: Главное - победа и радость наших болельщиков 00:56
Сборная России впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу. Главный тренер команды Станислав Черчесов рассказал журналистам, за счет чего удалось обыграть египтян