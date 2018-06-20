В Челябинске нашли запертых в машине собак и львицу

Челябинские зоозащитники нашли в одном из дворов областного центра животных, запертых в машине. По данным общественников, два пуделя, молодая львица и питоны провели в замкнутом пространстве не одну неделю.

Глава местного фонда "Спаси меня" Карен Даллакян на своей странице в Facebook рассказал, что зверушек приходили кормить охранники. Автомобиль стоял незапертым, окна были приспущены, чтобы обеспечить доступ воздуха в салон, где находились питомцы.

Зоозащитники выяснили, кому принадлежат животные: их хозяин - артист цирка. "Он направляется в Казахстан на гастроли. В Челябинске занимается оформлением ветеринарных сопроводительных документов", - пояснил Карен Даллакян.

На данный момент львица, питоны и собаки находятся в приюте. Владелец навещает их: он приходил накормить львицу и выгулять собак.