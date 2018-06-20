На окопное положение перешли в июне жители деревни Хомутовки. Главную дорогу, соединяющую село с районным центром - Первоуральском, перекопали дачники, чтобы установить поперек грунтовки основательный забор.

- Забор - наш ультиматум местным властям. Мы годами пытались добиться от администрации Первоуральска строительства новой дороги, в обход проданных земельных участков. Но чиновники отвечали отписками, говорили: подождите, когда растает снег, на этот год деньги не выделены и так далее. Пришлось рыть ямы и ставить столбы, чтобы заставить власти действовать, - рассказала корреспонденту "РГ" Ольга Носкова, хозяйка расположенного поперек дороги участка.

К войне соседей чиновничья халатность не привела

Землю на окраине Хомутовки семья Носовых купила еще пять лет назад. По полной цене, на аукционе. Согласно выданным и заверенным в Росреестре документам, сельская дорога должна была располагаться рядом с участком. Но когда Носовы приехали посмотреть на свое приобретение - ахнули: их личный надел пересекала общественная грунтовка. Более того, она лентой тянулась еще по двум участкам, также проданным дачникам.

- Кто рисовал кадастровый план села, не знаю. Видимо, чертили на глазок, не выходя из кабинета. В итоге реальная Хомутовка сдвинулась относительно указанной в документах на 35 метров к юго-западу. Отсюда и путаница, - уверен местный житель Алексей Митяшин.

Хомутовка - деревня небольшая, постоянно в ней обитает с десяток человек. Большинство дворов не перестраивали, и надежда, что до села протянут газ, почти нулевая. Так что неразбериха в кадастровых документах коренных селян не особо интересовала, пока не возникла "дорожная" проблема. К войне соседей чиновничья халатность, к счастью, не привела. Владельцы участков разрешали свободно проезжать по своей земле.

- Мы даже сочувствовали дачникам: они не по своей воле "оттяпали" кусок дороги, - признается Алексей Митяшин. - Но понимали: долго свобода передвижения длиться не может. Людям надо грядки копать, забор ставить.

А когда ограждение все-таки появилось, хомутовцы заявили властям, что поднимут бунт, если чиновники не исправят ошибки. До народного восстания, слава богу, дело не дошло. В администрации Первоуральска на ультиматум отреагировали оперативно: приняли все необходимые документы и даже в праздник - День России - самосвалами завезли 200 тонн щебня, чтобы проложить новое дорожное полотно в обход дачных участков. Более того, власти обещали хомутовцам сделать выезд на федеральную трассу. Внесены ли корректировки в кадастровый план, пока неясно, но уральцы надеются, что деревню вернули на место.