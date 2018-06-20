Новости

В России будут выпускать новые минивэны Peugeot и Citroen 20:45
Россия примет участие в международной книжной ярмарке в Корее 20:30
В телепередачи может вернуться реклама вина 20:14
Операция в прямом эфире: в Европе увидят, как это делается в Москве 20:09
Росстат посчитал доходы россиян 19:58
Сорокин сообщил об интересе к чемпионату мира у 80-летних бабушек 19:47
Ураган в Перми обрушил каменную стену на посетителей кафе 19:40
Видео: танцы из трехсот фильмов "склеили" в один роскошный ролик 19:30
Гендиректор оргкомитета "Россия-2018" рассказал о фейковых фото с ЧМ 19:26
Путин рассказал об уникальной роли ООН 19:25
На Урале болельщики из Перу подняли флаг на границе Европы и Азии 19:24
В Киргизии по обвинению в коррупции арестован второй экс-премьер 19:21
В Коми туристов-экстремалов эвакуировали из нацпарка вертолетом 19:10
В Сети появилось фото воссоединившейся спустя 35 лет группы ABBA 19:02
СМИ: Центровой "Бруклина" Мозгов перейдет в другой клуб НБА 18:57
Минэкономразвития: ВВП России в мае вырос на 2,1% 18:55
В Чебоксарах в кафе на мужчину рухнул потолок 18:50
Гендиректор "России-2018": Фан-зоны пользуются ошеломительным успехом 18:46
В Вологодской области сухогруз сел на мель 18:44
"Уфа" узнала, с кем может сыграть в квалификации Лиги Европы 18:38
Вышел русский трейлер кукольного хард-бойлда "Игрушки для взрослых" 18:37
Путин рассказал о позиции Москвы по взаимодействию с Советом Европы 18:23
В аэропорту Минска открыли пункт возврата денег по системе Tax Free 18:20
Темп роста ВВП за 2017 год после уточнения данных вырастет до 2% 18:20
Петербуржцев призвали не учить иностранцев купаться в фонтанах 18:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие важные изменения ждут СНТ в 2019 году
Какие важные изменения ждут СНТ в 2019 году
21 июня "РГ-Неделя" опубликует "Полезную книжку" о пенсионной реформе
21 июня "РГ-Неделя" опубликует "Полезную книжку" о пенсионной реформе
В России могут ввести пошлины на покупки из-за рубежа
В России могут ввести пошлины на покупки из-за рубежа
20.06.2018 19:38
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Верните деревню на место

Из-за ошибки в кадастровом плане дачникам продали землю, по которой проходила дорога
Текст: Светлана Добрынина (Свердловская область)
Российская газета - Неделя - Урал №7596 (133)
На окопное положение перешли в июне жители деревни Хомутовки. Главную дорогу, соединяющую село с районным центром - Первоуральском, перекопали дачники, чтобы установить поперек грунтовки основательный забор.

- Забор - наш ультиматум местным властям. Мы годами пытались добиться от администрации Первоуральска строительства новой дороги, в обход проданных земельных участков. Но чиновники отвечали отписками, говорили: подождите, когда растает снег, на этот год деньги не выделены и так далее. Пришлось рыть ямы и ставить столбы, чтобы заставить власти действовать, - рассказала корреспонденту "РГ" Ольга Носкова, хозяйка расположенного поперек дороги участка.

К войне соседей чиновничья халатность не привела

Землю на окраине Хомутовки семья Носовых купила еще пять лет назад. По полной цене, на аукционе. Согласно выданным и заверенным в Росреестре документам, сельская дорога должна была располагаться рядом с участком. Но когда Носовы приехали посмотреть на свое приобретение - ахнули: их личный надел пересекала общественная грунтовка. Более того, она лентой тянулась еще по двум участкам, также проданным дачникам.

- Кто рисовал кадастровый план села, не знаю. Видимо, чертили на глазок, не выходя из кабинета. В итоге реальная Хомутовка сдвинулась относительно указанной в документах на 35 метров к юго-западу. Отсюда и путаница, - уверен местный житель Алексей Митяшин.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Почему при строительстве ЕКАД не учли интересы садоводов

Хомутовка - деревня небольшая, постоянно в ней обитает с десяток человек. Большинство дворов не перестраивали, и надежда, что до села протянут газ, почти нулевая. Так что неразбериха в кадастровых документах коренных селян не особо интересовала, пока не возникла "дорожная" проблема. К войне соседей чиновничья халатность, к счастью, не привела. Владельцы участков разрешали свободно проезжать по своей земле.

- Мы даже сочувствовали дачникам: они не по своей воле "оттяпали" кусок дороги, - признается Алексей Митяшин. - Но понимали: долго свобода передвижения длиться не может. Людям надо грядки копать, забор ставить.

А когда ограждение все-таки появилось, хомутовцы заявили властям, что поднимут бунт, если чиновники не исправят ошибки. До народного восстания, слава богу, дело не дошло. В администрации Первоуральска на ультиматум отреагировали оперативно: приняли все необходимые документы и даже в праздник - День России - самосвалами завезли 200 тонн щебня, чтобы проложить новое дорожное полотно в обход дачных участков. Более того, власти обещали хомутовцам сделать выезд на федеральную трассу. Внесены ли корректировки в кадастровый план, пока неясно, но уральцы надеются, что деревню вернули на место.

Экономика Недвижимость Инфраструктура В регионах

Главное сегодня

Чемпионат мира по футболу - 2018
Специальный проект
Чемпионат мира по футболу - 2018
Захарова: Замена высланных США российских дипломатов займет время
Песков рассказал о реакции Путина на победу нашей сборной
МИД: Выход из СПЧ подтверждает пренебрежительное отношение США к ООН
Минфин не будет менять цену на водку