В пятиэтажке Челябинска взорвался газ

В жилом пятиэтажном доме в Металлургическом районе Челябинска взорвался газ. Взрывной волной в квартире выбило окна, повредило перегородки. Как минимум два человека в результате происшествия пострадали.

Как передает пресс-служба регионального главка МЧС, возгорания после детонации газовоздушной смеси не произошло.

Первые подразделения прибыли на место через пять минут после поступления информации о случившемся в экстренные службы региона. По предварительным данным, прохудился пятилитровый железный баллон с газом, который хранился в одной из квартир на втором этажа.

"Погибших нет, пострадало два человека - их госпитализировали медики. По маршевым лестницам из дома эвакуировали 10 жильцов первого и второго подъездов", - уточнили спасатели.

Системы жизнеобеспечения здания исправны, но на всякий случай отключены. Пятиэтажку также проверят на целостность конструкций. Причина ЧП устанавливается.