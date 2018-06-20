- Старый велосипед, бензопила "Дружба", два колеса от садовой тачки - и трицикл готов! - смеется Максим Хоруба.

Местный Кулибин работает грузчиком в магазине, в свободное время занимается конструированием. Идею трицикла подсмотрел в интернете, а составные части к нему придумал уже сам. Бензопила в механизме вместо мотора. Благодаря ее мощности техника развивает скорость до 60 километров в час.

Раньше, рассказывает Максим, на работу ездил на велосипеде, на дорогу уходило десять минут, сейчас "долетает" за четыре. Одна беда: рев у агрегата, как у бензопилы. Когда едет по городу, люди оглядываются. Правда, их привлекает не столько шум, сколько сама конструкция. Однажды маршрутный автобус начал сигналить. Максим оглянулся, а оттуда пассажиры "класс" ему показывают.