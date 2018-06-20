Экономисты говорят: задуматься о своих доходах после выхода на пенсию желательно хотя бы за 15 лет до этого. Но, если вы вовремя об этом не позаботились, кое-что можно успеть всегда.

1 Копить всегда, копить везде

Экономическая теория гласит: какой бы скромной ни была зарплата, а отложить 10 процентов всегда можно. Если, конечно, у вас дома не сидят "семеро по лавкам". Но в последнем случае как раз копить и не обязательно. Потому что, перефразируя старинную восточную мудрость, лучшее пенсионное накопление - это хорошо воспитанные и любящие дети.

"В России существуют три самых распространенных способа денежных накоплений на старость, - сказал "РГ" научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг. - Согласно нашим исследованиям, у большинства россиян еще с 90-х годов сохранилось "долларовое сознание". Символом сохранения покупательной способности являются иностранные валюты. Люди переводят оставшиеся от повседневных расходов деньги в доллары, евро, швейцарские франки. Наверное, они относительно правильно делают. Главное - не хранить эти деньги "под подушкой", откуда их могут украсть. Лучше размещать их на валютные вклады в первой пятерке банков, которым не грозит санация или закрытие. Проценты там низкие, но зато надежность высокая. Если же у человека совсем нет доверия к вкладам, то можно хранить деньги в банковской ячейке. Недостаток в том, что за ячейку нужно платить, вместо того чтобы получать проценты".

Главная проблема долларовых накоплений, как ни странно, в непредсказуемости курса рубля

Главная проблема долларовых накоплений заключается, как ни странно, в непредсказуемости курса рубля. К примеру, если вы купили $1000 в 2002 году, то такая "инвестиция" казалась солидной и придавала уверенности в завтрашнем дне. Но уже пять лет спустя, при курсе менее 25 рублей за доллар и росте рублевых цен, эта сумма уже не впечатляла. Накануне кризиса 2008 года многие даже избавлялись от доллара, "пока он совсем не обесценился". Они пожалели об этом уже годом позже, когда американская валюта укрепилась к рублю в полтора раза. В начале 2014 года цена "зеленого" достигала отметки в 80 рублей, и люди вкладывали в него последние рубли, а в середине 2017-го курс снизился до 55... В общем - деньги на ветер и сплошное расстройство.

Лучшее пенсионное накопление - это хорошо воспитанные и любящие дети. Фото: photoxpress

Поэтому целесообразно хранить в валюте только часть сбережений, а остальное все-таки держать в тех деньгах, с которыми мы ходим в магазин, то есть в рублях.

"Наши граждане достаточно активно пользуются долгосрочными рублевыми вкладами, дающими высокий процент, и услугами негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Прежде всего это корпоративные фонды", - отмечает Гринберг.

Официально рекомендованный государством путь накопить именно на достойную старость - как раз накопления в пенсионных фондах, которые в мире являются существенной прибавкой к гарантированному государством минимуму - страховой пенсии. В России эта система будет меняться: на смену обязательным накоплениям придет индивидуальный пенсионный капитал. Человеку предоставят право выбора, какую часть своей зарплаты инвестировать в старость, при этом появится возможность и не откладывать ничего. Однако это было бы неразумным решением: в отличие от обязательных пенсионных накоплений индивидуальный пенсионный капитал можно будет передать по наследству, а для того, чтобы стимулировать участие граждан в этой системе, государство предоставит налоговые льготы.

"Все задачи одновременно государство решить не может, поэтому вопрос о том, как расширить для будущих пенсионеров возможности накоплений на старость, мы обязательно будем рассматривать, но после того, как окончательно решим со сроками выхода на пенсию, - сказал "РГ" вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин. - Это могут быть какие-то специальные высокодоходные взносы для желающих иметь прибавку к пенсии. Можно попробовать реформировать НПФ с тем, чтобы они не просто сохраняли, но и существенно приумножали пенсии граждан. Сейчас этот вопрос решен только наполовину, поэтому люди негосударственным фондам не очень верят и больше доверяют государству или банковским вкладам. Мы будем развивать различные накопительные системы, но самое главное, чтобы у самих наших граждан пропало недоверие к ним и появилось желание откладывать себе на пенсию, ведь заставить это сделать законом или указом невозможно".

2 Железобетонные гарантии

Полностью достоверной информации о том, сколько пожилых людей получают прибавку к пенсии, сдавая в аренду квартиру или дачу, не существует. Просто потому, что подавляющее большинство делают это нелегально. Иначе приходилось бы платить либо 13% НДФЛ, либо покупать патент. Но, по оценочным данным, на недвижимости зарабатывают до четверти пенсионеров. Многие ради этого дохода вынуждены пожертвовать комфортом: к примеру, продать относительно просторную квартиру в удобном месте и купить две "однушки" на окраинах. Одну - для себя, другую - для денег.

Однако на такие жертвы идти не обязательно, если обеспечить себе железобетонные гарантии заранее.

"С покупкой недвижимости "под пенсию" лучше поторопиться, - сказали "РГ" в банке, проводящем крупнейшую в России ипотечную программу. - Пенсионерам ипотеку уже, как правило, не дают. Ипотечный договор должен быть полностью реализован до выхода человека на пенсию, поэтому лучше его заключать за 12-15 лет до предполагаемого заслуженного отдыха". Вместе с тем, если пенсионер работает и получает "белую" зарплату, он может рассчитывать на одобрение ипотеки.

Благодаря снижению ставок ипотека стала достаточно доступна среднестатистическому работающему россиянину. Чтобы получить долгосрочный кредит в столичном регионе, требуется иметь официальную зарплату от 45 тысяч рублей в месяц, хотя некоторые банки идут на уступку и заключают договор с гражданами, чей заработок чуть меньше. Во многих регионах ограничения по доходу ниже, чем в столичном. Только надо помнить: как минимум 20 процентов стоимости жилья надо выложить сразу из своего кармана, то есть придется как-то исхитриться и накопить как минимум под миллион рублей. Увы, это обстоятельство отсекает от ипотеки большинство населения.

Дешевле всего покупать "первичную недвижимость", то есть квартиру, строительство которой находится "на стадии забора". Тогда к моменту окончания стройки рыночная стоимость этой жилплощади будет уже выше, чем на момент покупки. В периоды рецессии за время строительства квартира дорожает на 20-30%, а в моменты экономического роста - до двух раз. То есть получается, что вы покупаете жилье за полцены.

За тем, чтобы дом, в котором вы берете квартиру, был построен, сегодня строго следит не только государство. Гарантию вам дает еще и банк, предоставивший ипотечный кредит. Крупнейшие игроки на рынке ипотечного кредитования рекомендуют клиентам покупать квартиры у застройщика, которого они сами же и инвестируют. Все остальные перед предоставлением ипотеки изучают финансовое положение застройщика и страхуют ваши риски. Так что те, кто берет ипотеку в наши дни, уже рискуют не так, как это было прежде.

Обычно получить ключи на первичную квартиру можно через три года с момента покупки или чуть раньше. А после этого вопрос о том, как расплатиться с ипотекой, уже теряет актуальность: квартиру можно сразу начать сдавать, и рассчитываться с банком вы будете уже за счет жильцов.

3 Пожизненный рай

Часть пенсионеров (как правило, это одинокие люди) принимают решение распорядиться своей недвижимостью иначе: заключить договор пожизненной ренты или договор пожизненного содержания с иждивением. В обоих вариантах человек жертвует своей квартирой в пользу фирмы, с которой заключает соглашение. В случае ренты пенсионеру до конца его дней обязаны ежемесячно выплачивать сумму, указанную в договоре. При пожизненном содержании получатель услуг ренты отдает еще и свою пенсию, но взамен ему обеспечивают ежедневный уход: готовят многоразовое питание, убирают квартиру, помогают принимать водные процедуры, обстирывают, сопровождают на прогулки и так далее.

Но есть нюанс. Государственные структуры рентой не занимаются: государство предоставляет другую услугу - поселяет в обмен на квартиру в дом ветеранов. А частные фирмы не всегда исполняют услуги добросовестно. К тому же регламент их деятельности в законодательстве прописан слишком "пунктирно". К примеру, согласно закону, пенсионеру требуется платить по ренте сумму "не менее прожиточного минимума", а параметры ежедневного ухода вовсе нигде не описаны.

"При наличии достаточно большого количества фирм, добросовестно исполняющих свои обязанности, существуют и недобросовестные "однодневки", и откровенные мошенники. Следовательно, есть проблема доверия, - констатирует Руслан Гринберг. - Свой вклад в недоверие вносят и детективные сериалы о том, как пенсионеры, сдавшие квартиру в ренту, вскоре умирают, и реальные истории, когда ветеранов, подписавших дарственную, выгоняли на улицу. Поэтому такой способ сохранения дохода становится менее распространенным и все большее количество одиноких стариков предпочитают заручиться поддержкой кого-то из соседей в обмен на указание их в своем завещании".

К сожалению, истории с гибелью пенсионеров за ренту случаются не только в кино. В июне 2017 года Мосгорсуд вынес приговор жителям Москвы Студеникину (организатор), Семенову и Сизову (исполнители) по статье 105 УК РФ (убийство и покушение на убийство). Студеникин изготовил функциональный яд, имитирующий естественную смерть. Исполнители вводили его ветеранам, которые передали организатору свои квартиры в обмен на заботу. Доказаны два эпизода. Убийцы осуждены на 19 (организатор) и 18 (исполнители) лет лишения свободы.

4 Игра на бирже

Вообще-то на бирже лучше не играть - велика вероятность, что ничего не заработаете, а может, и потеряете. Для неискушенных и умных есть вполне надежные способы заработка на рынке ценных бумаг. Во-первых, специально для них государство запустило продажу облигаций федерального займа (ОФЗ для населения): доходность по ним выше, чем по депозитам, рисков и налогов абсолютно никаких, инструмент рассчитан на инвестиции на срок от трех лет, - будущему пенсионеру в самый раз. Первые выпуски ОФЗ для населения показали, что минфин старался не зря.

Во-вторых, можно открыть индивидуальный инвестиционный счет. Это уже более сложное явление, но и более выгодное, чем вложения в госдолг: купив на 400 тысяч рублей ценные бумаги, можно независимо от результатов инвестирования получить от государства 52 тысячи рублей в форме налогового вычета в виде благодарности за присутствие физического лица на фондовом рынке.

Для тех, кто все-таки хочет рисковать, выигрывать и проигрывать, есть возможность классической игры на бирже: открыть обычный брокерский счет и купить на свой страх и риск ценные бумаги - но только самые ликвидные, то есть тех компаний, которые у всех на слуху. Однако пока санкционная война в самом разгаре, лучше все-таки свести острые ощущения к минимуму, слишком легко остаться в дураках: поверьте, это очень горькое ощущение.

Есть и много заманчивых предложений поиграть на электронных биржах. К сожалению, в игру войти достаточно просто: нужно открыть электронный кошелек и положить на него определенное количество денег (на первое время хватит пары тысяч рублей), а затем зарегистрироваться на одном из сайтов, предоставляющих доступ к различным биржам и паттернам (графикам цен на те или иные акции, товары и услуги). Обычно начинающим предлагают поиграть на сделках с коротким временным промежутком: вы покупаете фишки по ряду позиций и уже через час их продаете. На каких-то операциях вы выигрываете, на других - теряете, а в сумме получаете небольшой доход или незначительный проигрыш. Ни в коем случае не стоит рисковать большими деньгами.

"Игра - она и есть игра, в ней есть и плюсы, и риски, - говорит Руслан Гринберг. - Существуют способы, чтобы много не проиграть, а иногда выиграть. К тому же трейдинг можно воспринимать и как развлечение, и как способ повышения экономического образования, и использовать для роста круга знакомств через форумы. Поэтому четвертую часть дохода действительно я бы вкладывал в игру на бирже. Но не больше. А дальше нужно смотреть. Если не везет - бросить эту затею, а если обломится выигрыш, то играть уже из этих денег, не залезая в свой основной бюджет".

Противоположного мнения придерживается экономический аналитик, ведущий эксперт по рынку углеводородов Михаил Крутихин: "Я бы не советовал играть на бирже ни пенсионерам, ни другим людям, которые не являются профессиональными брокерами. Электронные биржи - это лотерея, в которой побеждают те, у кого есть инсайдерская информация о том, какая цена повысится или понизится".

5 Не бросаем работу

"Все расчеты показывают, что к концу пенсионной реформы - через 10 лет - пенсия будет значительно выше, чем сегодня. Из этого исходит правительство. Но мы не можем предвидеть, какие радикальные потрясения ждут мировую экономику. При негативном сценарии покупательная способность пенсии может сократиться, ее соотношение со средней зарплатой - снизиться. Поэтому важно, чтобы будущие пенсионеры морально готовились принять для себя решение - продолжить работать, - сказал "РГ" председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. - Но для этого нужно дать гарантию, что работодатели не будут подталкивать людей старшего возраста к увольнению. На следующем этапе пенсионной реформы мы должны предусмотреть законодательные меры, которые станут стимулировать предприятия и организации сохранять рабочие места для сотрудников пенсионного возраста. Таким мотивом может быть уменьшение социальных платежей с фонда заработной платы".

По наблюдениям сенатора, сегодня люди пенсионного возраста наиболее востребованы в сферах здравоохранения, образования, культуры и музейного дела, в библиотеках и на некоторых рабочих специальностях. В этом сегменте трудоустроенные перерабатывают в среднем семь лет после наступления пенсионного возраста.

Но для того, чтобы пожилой человек имел возможность трудоустроиться, должны лучше работать службы занятости. В том числе - переобучать и переквалифицировать пенсионеров под новую работу, если по прежней специальности он более не востребован.

6 Бизнесмены с пенсионной книжкой

В начале девяностых по всей России работали многочисленные школы обучения малому бизнесу. Потом они исчезли, но в последнее время подобные курсы во многих регионах появляются вновь. Только ориентированы они теперь на пенсионеров.

"Я участвую в организации таких курсов не как сенатор, а в качестве председателя Союза пенсионеров России и с огромным удовольствием общаюсь с людьми, которые их посещают, - рассказывает Валерий Рязанский. - Это люди с горящими глазами, которым нравится учиться, получать новые знания, быть полезными. Они осваивают компьютерные технологии, азы экономики, генерируют идеи стартапов.

Я только что вернулся с чемпионата России по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Туда приезжают победители региональных смотров. Среди них - люди, прошедшие через наши курсы. Они уже работают в серьезных фирмах или зарабатывают в качестве индивидуальных предпринимателей: консультантов, системных администраторов...

О таких курсах по месту жительства можно узнать в социальных службах или Союзе пенсионеров.

Увеличение пенсионного возраста идет только на пользу получателю ипотеки

Как сенатор я часто откликаюсь на просьбы семей, находящихся в тяжелом положении. И когда я с ними знакомлюсь, то оказывается, что из пяти вполне трудоспособных людей работает только один. Остальные почему-то предпочитают ждать помощи со стороны, но не идут на переквалификацию. У них такое настроение, что государство все равно пропасть не даст. Государство, конечно, им поможет, но мне гораздо более симпатичны люди, которые не ждут милости, а сами ищут себе применение. Помогать таким гораздо приятнее".

7 Будьте общительны - и не обеднеете

Психологи утверждают: можно быть неплохим специалистом, но постоянно терять работу, оставаться невостребованным и влачить бедное существование, а можно - ничего особенного собой не представлять, но постоянно и независимо от возраста оставаться на плаву. Это зависит от того, как вы общаетесь. Круг общения должен быть широким, ведь, чем больше у вас знакомых, тем шире возможности. Если вдруг ваше рабочее место или организация ликвидируются, то нет ничего плохого в том, чтобы по знакомству узнать, есть ли вакансии в другом месте. Это в любом случае лучше, чем впадать в депрессию.

Общаясь, берите на себя посильную общественную нагрузку, чтобы коллеги видели: вы полезны не только как специалист, но и как отзывчивый человек. При этом не будьте навязчивы: разговаривайте только с теми, кто этого хочет, и слушайте больше, чем говорите.

Относитесь с уважением к начальству, но не лебезите перед ним и не заискивайте.

Никогда не нужно говорить более молодому начальнику о том, что вы старше и мудрее. Тему своего возраста и проблем со здоровьем в принципе лучше не затрагивать. В отношениях с подчиненными лучше быть не диктатором, а требовательным другом.

Не забывайте, что "инвестиции" в человеческие отношения гораздо более надежны, чем покупка валюты и открытие депозитов "на черный день".