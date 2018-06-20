Роскачество выбрало лучший матрас в России

Роскачество протестировало двуспальные матрасы (160×190) средней жесткости с независимым пружинным блоком 20 отечественных и импортных торговых марок стоимостью от 8900 до 49 700 рублей. Именно такие матрасы чаще всего выбирают россияне.

Оценка проводилась по 45 показателям. По результатам лабораторных испытаний матрасы четырех торговых марок соответствуют опережающим требованиям стандарта Роскачества. Нарушения обнаружены в изделиях пяти торговых марок.

В большинстве моделей тестируемых марок в качестве наполнителя использовались такие материалы, как кокосовая койра, войлок, пенополиуретан. Два производителя к кокосовой койре и войлоку добавили струттофайбер. А при изготовлении одного матраса использовали меморикс (материал с эффектом памяти). Эти наполнители повышают уровень комфортности.

Роскачество проверило матрасы на воспламеняемость от тлеющей сигареты и на токсичность, когда изделие не горит, а тлеет, в результате чего выделяются ядовитые вещества и человек может отравиться.

Результаты исследования показали, что все тестируемые матрасы безопасны.

Приобретая матрас, каждый покупатель надеется, что он прослужит долгие годы. Для того, чтобы проверить каждый матрас на прочность, по нему 29 000 раз прокатывали ролик, имитирующий движения человека во сне. В результате этих манипуляций на качественном изделии не должно появиться никаких повреждений, и матрас должен дать усадку не более чем на 22 мм (для одностороннего матраса) и не более чем на 30 мм (для двустороннего). По итогам эксперимента ни на одном изделии не обнаружено видимых повреждений. Кроме того, все матрасы прошли тест на истираемость, в ходе которого имитировалось трение по обивочной ткани слева направо. Двусторонний матрас служит дольше одностороннего за счет того, что его периодически переворачивают с одной стороны на другую. Таким образом, у всех исследованных матрасов качественная и плотная ткань. При этом на показатель истираемости не влияет состав ткани - она может быть из натурального, искусственного или смешанного материала.

Успешно прошли тестирование пружинные блоки всех матрасов. По результатам испытания выяснилось, что в процессе эксплуатации они не будут скрипеть и издавать щелчки.

На каком матрасе комфортнее всего будет спать:

- на двустороннем;

- с независимым пружинным блоком;

- с дополнительным настилочным слоем не менее 3 мм;

- с наличием покрытия "зима-лето";

- в котором менее 250 пружин на один кв метр;

- где в качестве наполнителя либо материал с эффектом памяти, либо кокосовая койра и пенополиуретан.

Подробнее о том, матрасы каких марок стоит покупать, можно узнать на сайте Роскачества.