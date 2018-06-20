Выпускники закончили сдавать ЕГЭ. Впереди только резервные дни для тех, кто не смог сдать экзамен вовремя или получил неуд. В Рособрнадзоре подвели первые итоги. Средний балл выпускников на профильном ЕГЭ по математике - 49,8. В прошлом году цифра была абсолютно такая же. При этом количество участников с результатами ниже 40 тестовых баллов сократилось более чем на 9 процентов и выросло число абитуриентов с результатами более 61 балла. То есть стало меньше неуспешных работ.

В этом году ЕГЭ сдавали не хуже, чем в прошлом. А некоторые показатели даже улучшились. Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Химию и историю выпускники тоже сдали почти так же, как и в прошлом году. 9 процентов выпускников получили неуды на ЕГЭ по истории, так как не смогли набрать нужного минимума. В прошлом году таких было примерно столько же - 8,7 процента. А вот на ЕГЭ по химии двоечников было куда больше. Не набрали нужного минимума 15 процентов выпускников. Правда, статистика Рособрнадзора показала: к этому предмету интерес учеников вырос.

Географию и математику базового уровня выпускники сдали чуть лучше, чем в прошлом году. Средний балл по математике базового уровня 4,29, а был 4,24. Двоечников - три процента, экзамен им придется пересдавать, иначе могут остаться без аттестата. В этом году интерес выпускников к географии вырос. Ее выбрали на 2 тысячи человек больше.

Информатику выпускники сдали чуть хуже, чем в прошлом году.

Больше всего стобалльников бывает на русском языке (самый массовый экзамен), а меньше - на обществознании. Хотя этот предмет самый популярный по выбору.

От первого лица

Сергей Кравцов, глава Рособрнадзора:

- Если вы не набрали нужных баллов на обязательных ЕГЭ, а это базовая математика и русский язык, то пересдать экзамен можно уже в этом году в резервный день. Если снова не получилось, то в сентябре.

Предметы по выбору можно пересдать только на следующий год. Результаты ЕГЭ на отметку в аттестате не влияют. Но если вы не наберете нужного минимума по обязательным предметам - русскому языку и математике, не сможете получить аттестат.