Россия недосчиталась трудовых мигрантов в прошлом году

Россия стала меньше интересовать трудовых мигрантов из стран ближнего зарубежья. Такой вывод можно сделать из нового доклада Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

В 2017 году поток мигрантов в Россию упал на 19%. В страну прибыли 212 тысяч человек против 262 тысячи в 2016-м, уточняется в докладе. Одновременно его авторы отметили рост оттока иностранных граждан из страны. В 2017 году Россию покинули 377 тысяч мигрантов против 313 тысяч годом ранее.

Снизилось и число иностранцев, получивших в России новый паспорт. По сравнению с 2016 годом показатель уменьшился на 4%.

По последним данным Росстата, миграционный прирост сейчас компенсирует естественную убыль населения России на 47,1%. Его в основном обеспечивают такие страны, как Украина, Казахстан, Армения, Таджикистан и Узбекистан, следует из доклада ОСЭР.