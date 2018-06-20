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20.06.2018 17:40
Рубрика: Экономика

Россия недосчиталась трудовых мигрантов в прошлом году

Текст: Юлия Кривошапко

Россия стала меньше интересовать трудовых мигрантов из стран ближнего зарубежья. Такой вывод можно сделать из нового доклада Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
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В 2017 году поток мигрантов в Россию упал на 19%. В страну прибыли 212 тысяч человек против 262 тысячи в 2016-м, уточняется в докладе. Одновременно его авторы отметили рост оттока иностранных граждан из страны. В 2017 году Россию покинули 377 тысяч мигрантов против 313 тысяч годом ранее.

Снизилось и число иностранцев, получивших в России новый паспорт. По сравнению с 2016 годом показатель уменьшился на 4%.

По последним данным Росстата, миграционный прирост сейчас компенсирует естественную убыль населения России на 47,1%. Его в основном обеспечивают такие страны, как Украина, Казахстан, Армения, Таджикистан и Узбекистан, следует из доклада ОСЭР.

Экономика Работа

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