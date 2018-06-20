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20.06.2018 20:30
Рубрика: Культура

Россия примет участие в международной книжной ярмарке в Корее

Текст: Александр Россов

В столице Южной Кореи Сеуле открылась Международная книжная ярмарка, где работает российский стенд, организованный "Российским книжным союзом".

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В центре внимания - делегация российских литераторов, которым довелось оказаться причастными к премии "Лицей": два лауреата 2017 года - поэт Владимир Косогов и прозаик Евгения Некрасова, член экспертного совета Владимир Березин и председатели жюри двух сезонов - Павел Басинский и Лев Данилкин.

Их ждет насыщенная программа из круглых столов, презентаций, встреч с корейскими русистами, дискуссии и лекции.

После по-восточному обстоятельного ритуала приветствий, в котором гости безуспешно состязались с принимающей стороной в любезности, участники - под внимательными взглядами наполненной литературными болельщиками "фан-зоны" - стали нащупывать отправные точки для диалога, который продлится четыре дня.

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Уже в первый день были высказаны важные тезисы. Столицы России и Кореи далеки друг от друга, но, помимо географического аспекта, есть еще и исторический, и здесь наши страны - и, соответственно, литературы, являющиеся формой отражения национального самосознания, очень близки: в силу того, что обе страны в режиме реального времени пытаются справиться с коллективной психотравмой, полученной в ХХ веке, и справиться с ситуацией, когда народ одной страны оказывается расколот на два идеологических лагеря. И если Россия преодолела этот раскол хотя бы политически, то Корее еще предстоит пройти этот путь - и в этом смысле опыт русской литературы, умеющей и обострять социальные противоречия, и готовить почву для обретения обновленной самоидентификации, и лить бальзам на "исторические" раны - естественным образом, очень ценен.

Фото: PHOTOXPRESS
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Неудивительно, что корейцы, в чьих университетах традиционно много русистики, внимательно следят за литературным календарем - и охотно присоединяются к нынешним празднованиям юбилеев Горького, Солженицына, Тургенева; а еще - жадно интересуются собственно текстами - как классической литературой, так и той, которой еще только предстоит войти в Большой Канон: от Льва Толстого до лауреатов "Лицея".

Корейская "Лотте-груп" поддерживает "Лицей", "Самсунг" - "Ясную Поляну": и то, что две из четырех крупнейших литературных премий работают с корейским капиталом, говорит о том, что корейская стороны выбрала наиправильнейший путь из возможных. Долговременные отношения лучше всего выстраивать на самых фундаментальных вещах - и, разумеется, ничего лучше литературы в этом смысле не придумаешь.

Кстати о планах: нынешняя Международная Сеульская ярмарка - лишь прелюдия к 2019 году, когда Россия станет в Корее страной-специальным гостем.

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