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20.06.2018 05:33
Рубрика: В мире

Российские военные привезли продукты в населенный пункт под Алеппо

Жители населенного пункта Джуб Эс-Сафа в 25 километрах от Алеппо получили гуманитарную помощь. Ее привезли сотрудники российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

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В рамках гуманитарной акции было приготовлено две тонны хлеба и 650 продовольственных наборов, передает РИА Новости. Кроме того, офицеры развернули медицинский пункт для оказания помощи мирным гражданам.

По словам местной жительницы Хадижи Салех, когда в селении были боевики ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки ИГИ), у населения не было ничего, даже хлеба.

"Сейчас после освобождения сирийской армией, теперь все, слава богу, есть. Спасибо им большое. А сейчас, после того, как русские приехали, стало еще лучше. Нам привезли продукты", - рассказала женщина.

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