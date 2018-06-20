Росстат: Безработица в России снизилась до годового минимума

Минимальный за этот год показатель численности безработных в России зафиксировал Росстат.

По данным ведомства, в мае безработными были 3,6 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше или 4,7% экономически активного населения. В апреле этот показатель численности безработных был на уровне 3,7 миллиона человек, в марте и феврале - 3,8 миллиона, в январе - 3,9 миллиона человек.

Летнее снижение безработицы эксперты традиционно связывают с ростом активности в секторе строительства и сельском хозяйстве.

По данным Минтруда на начало мая этого года, в России было полтора миллиона вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости.